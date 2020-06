Les Timberwolves contraints de baisser des salaires et de licencier du personnel

Contrairement à la ligue, qui a licencié 100 personnes en expliquant que cela n’avait rien à voir avec le Covid-19, même si on peut fortement en douter, les Timberwolves et les Lynx en WNBA ont dû se séparer de 18 personnes et organiser des baisses de salaires pour absorber les conséquences économiques de la crise sanitaire.

« Les Timberwolves et les Lynx ont subi un gros impact financier du fait de la pandémie, en conséquence de quoi la franchise a fait des changements importants au niveau du personnel qui incluent des baisses de salaires temporaires pour les employés gagnant 70 000 dollars ou plus par an, ainsi qu’une réduction des effectifs travaillant à plein temps » peut-on lire dans un communiqué relayé par le Star Tribune.

Arrêtée le 11 mars dernier, la NBA reprendra le 30 juillet prochain, mais pas pour les Timberwolves, 14e à l’Ouest avec 19 victoires pour 45 défaites, qui font partie des huit équipes qui ne rejoueront pas avant décembre.