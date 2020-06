Mark Cuban prêt à mettre un genou à terre pendant l’hymne américain

Il y a trois ans, lorsque Colin Kaepernick mettait à genou à terre avant une rencontre de NFL, Mark Cuban était contre ce geste de protestation. Trois ans plus tard, son opinion a changé…

« Parce je pense qu’on a beaucoup appris depuis 2017. Je pense qu’on a évolué comme pays » explique-t-il dans Outside The Lines. « C’est vraiment un moment unique où on a la possibilité de grandir comme société, de grandir comme pays, et de devenir bien plus inclusif et bien plus conscient des défis rencontrés par les minorités« .

En conséquence, il est prêt à lui-même mettre un genou à terre en compagnie de ses joueurs. « S’ils mettent un genou à terre, et qu’ils le font de manière respectueuse, je serai fier d’eux, et j’espère me joindre à eux » poursuit-il. « Qu’il s’agisse d’avoir le bras en l’air, de se mettre à genou, ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit une question de respect ou d’irrespect envers le drapeau, l’hymne ou notre pays. Je pense que cela reflète davantage l’engagement de nos joueurs envers ce pays et le fait que c’est si important pour eux de dire ce qu’ils ont sur le cœur et de faire ce qu’ils pensent être juste. Quoi qu’ils décident de faire, je serai à l’unisson avec nos joueurs« .

Dans son règlement, la NBA oblige les joueurs à être debout pendant l’hymne national, mais le propriétaire des Mavericks espère que la ligue saura s’adapter et « autoriser les joueurs à faire ce qu’ils ont sur le coeur« .