Miles Bridges veut continuer à monter en grade avec les Hornets

Dans l’ombre d’un Devonte’ Graham qui s’est imposé comme l’espoir n°1 de l’effectif, Miles Bridges a également poursuivi sa progression. L’ailier a disputé les 65 matchs de sa formation, quasiment doublé sa moyenne de points et s’est amélioré dans tous les secteurs, y compris sur le leadership, comme l’avait glissé son coach, James Borrego en cours de saison, à l’issue d’une nouvelle prestation aboutie de son protégé face à Chicago en février dernier.

« Je vois en lui un certain leadership, » avait-il déclaré sur NBA.com. « Je pense qu’il mûrit et grandit. Je le vois se faire entendre davantage sur la ligne de touche et dans les moments chauds. Il nous donne vraiment un coup de pouce, et sa capacité à scorer est là aussi. Il trouve des moyens d’influencer le jeu de manière offensive. C’est un vrai two-way player ».

Encore des axes de progressions

Troisième meilleur scoreur des Hornets, Miles Bridges a encore tendance à manquer de régularité, mais assure que là aussi, le meilleur est à venir, prenant en exemple son mois de février où il a tourné à 18 points, 6,3 rebonds et 1.5 passe décisive par match et au cours duquel il a décroché le titre de MVP du Rising Stars Challenge.

« Je n’essayais plus de forcer. J’ai juste laissé le jeu venir à moi, » se souvient-il. « Mes coéquipiers ont beaucoup de confiance en moi. Coach Borrego et le reste du staff ont fait un excellent travail en me concentrant sur des secteurs où je pouvais réussir. Ils ont commencé à mieux comprendre mon jeu ».

Le regard déjà tourné vers la saison prochaine, l’ailier s’est déjà fixé un objectif personnel et collectif : progresser d’abord en défense, en s’inspirant des dernière semaines de saison régulière réussies par Charlotte, avec davantage de place pour le jeu de transition, et s’atteler à qualifier son équipe pour le top 8 à l’Est.

« J’ai l’impression que si on continue à développer notre alchimie, on sera très dangereux. On a commencé à très bien jouer vers la fin de la saison. J’ai l’impression que ça se voit dans notre bilan. Si on avait joué comme ça toute la saison, on aurait été une équipe de playoffs cette année. On va s’efforcer d’y parvenir l’année prochaine ».

En attendant 2020-2021, on en profite pour repasser ses nombreux dunks en haute altitude réussis cette saison.