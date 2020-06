Justice sociale : Luke Kennard et Blake Griffin à l’écoute de l’expérience de Dwane Casey

Né à Indianapolis en 1957, Dwane Casey a grandi dans le Kentucky, un État qui n’autorisait pas les écoles ou moyens de transport mixtes à cette époque. Durant toute son enfance, il a été témoin du passé encore récent de l’esclavage et de la ségrégation raciale.

Le coach des Pistons a aussi des souvenirs de l’équipe de Kentucky durant ses jeunes années. Une équipe qui faisait rêver le gamin de Morganfield et qui a été uniquement composée de joueurs blancs jusqu’en 1970. Alors âgé de 13 ans, le jeune Dwane Casey a ainsi vu un certain Tom Payne concrétiser le rêve qu’il réalisera à son tour cinq ans plus tard, terminant même capitaine des Wildcats lors de son année senior.

Transmettre par l’éducation

À son échelle, Dwane Casey a participé à l’évolution des mentalités de l’époque, sans doute loin d’imaginer que la lutte pour l’égalité des droits entre citoyens américains en serait toujours à ce point, cinquante ans plus tard.

Son rôle est à présent de transmettre aux plus jeunes, comme son joueur Luke Kennard, avec qui il a récemment battu le pavé dans les rues de Detroit.

« C’était super. On sait qu’il faut vraiment un changement, » a déclaré le shooteur sur le site officiel de Pistons. « Il est bon de suivre l’exemple de personnes comme coach Casey et certains de nos adjoints qui sont vraiment impliqués, d’avoir des leaders comme eux qui nous guident et éduquent les gens dans tout le pays. Coach Casey a donné une très bonne réponse. Il veut que les gens soient éduqués sur ce sujet. Je pense que tout le monde doit continuer à apprendre ce qu’il s’est passé au fil des générations et c’est ce que nous défendons actuellement. Nous devons le faire ensemble. »

Une lueur d’espoir chez Blake Griffin

De l’autre côté des États-Unis, en Californie du Sud, le « franchise player » de l’équipe, Blake Griffin, a lui aussi été dans la rue pour manifester pacifiquement après le meurtre de George Floyd par un policier du Minnesota.

L’intérieur s’est également inspiré de ses conversations avec son coach au sujet de son parcours. Un échange porteur d’espoir pour l’avenir, même si le chemin est encore long.

« Évidemment je suis souvent découragé, mais en même temps, aussi fou que cela puisse paraître, je suis en quelque sorte motivé par le nombre de soutiens et le nombre de personnes qui se rallient derrière ça, » a-t-il souligné. « J’en parlais avec coach Casey. Il a traversé une quantité incroyable de divisions raciales, et une des choses que j’ai trouvée vraiment intéressante, c’est qu’il a dit que quand il marchait quand il était enfant, il n’y avait pas beaucoup de blancs qui suivaient cette cause et soutenaient ce mouvement. Je regarde les choses à travers ce prisme et je vois le bien chez les gens, que les choses commencent au moins à changer. Mais ce n’est que le tout, tout début. »