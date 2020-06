Ed Davis répond à Kyrie Irving et Dwight Howard

Faut-il refuser de rejouer pour ne pas perturber le mouvement social en cours aux États-Unis ? C’est l’avis de Kyrie Irving, de Dwight Howard et d’autres joueurs qui estiment que la reprise de la NBA reléguera au second plan la lutte contre les violences policières et les inégalités raciales. Un combat pour lequel des joueurs sont prêts à sacrifier la fin de saison, mais aussi leur salaire.

« Role player », Ed Davis ne partage pas ce point de vue, et son discours rejoint celui d’Austin Rivers qui estime que Kyrie Irving n’est pas le meilleur représentant avec ses quelque 32 millions de dollars touchés chaque saison.

« C’est facile pour un gars comme Kyrie de dire qu’il redonnera tout, mais est-ce qu’il le fera vraiment ? C’est facile pour Dwight Howard de dire qu’on n’a pas besoin de jouer alors qu’il est dans sa résidence à 20 millions de dollars à Atlanta. Mais les autres joueurs dans les effectifs qui ont besoin de cet argent pour subvenir aux besoins de personnes, ou de choses comme ça… C’est facile pour les superstars de dire ça et de partager leurs sentiments. Mais c’est plus important pour des « role players » et des joueurs comme ça. Il y a tellement de points de vue différents car il y a tellement de niveaux différents en NBA. Je le répète, c’est tellement facile pour les superstars de dire : « Ne jouons pas », et tout ira bien. Mais des joueurs ne peuvent pas le faire. Il y a des vies en jeu, et il y a la richesse d’une génération en jeu. Si on ne joue pas, ça laissera des traces sur nous. »

« Si on ne reprend pas, je pense qu’il y a un risque qu’on ne joue pas la saison prochaine »

Pour le coéquipier de Rudy Gobert, il ne faut pas opposer le mouvement « Black Lives Matter » à la reprise de la saison NBA, et selon lui, rejouer permettra de nourrir le mouvement.

« Je pense qu’il faut le voir du point de vue de chaque joueur. Personnellement, je suis pour le mouvement « Black Lives Matter ». Je l’ai toujours été, quand j’étais à Portland, Moe Harkless et moi allions dans les quartiers défavorisés et on essayait vraiment de nous impliquer dans la réforme de la police » explique-t-il à Hoopshype. « On réunissait des gamins noirs et la police pour trouver un terrain d’entente et créer du respect entre chaque camp. Je le répète, je suis à fond derrière ça. Dans le même temps, je sais aussi que beaucoup de joueurs hésitent à rejouer. Mais l’enjeu est plus important que ça car si on ne reprend pas, je pense qu’il y a un risque qu’on ne joue pas la saison prochaine. »

Heureux papa d’un bébé de deux mois, il n’est pas à l’aise à l’idée de quitter son épouse et son enfant pour rejoindre une « bulle » pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais il pense « collectif ».

« J’ai le sentiment qu’il faut sauver le championnat pour tous ceux qui nous soutiennent, et tous ceux qui viendront après nous. Je dis ça avec mes dix ans d’expérience. Je suis de l’autre côté de la pente côté carrière, et j’ai gagné assez d’argent. Donc ce n’est pas vraiment pour une question d’argent. C’est davantage pour l’avenir des gars. Un gars comme Donovan Mitchell qui peut espérer un contrat à 160 millions de dollars pourrait n’avoir que 90 millions si le salary cap chute. »

Ed Davis partage aussi l’avis d’Austin Rivers sur le fait que cet argent, gagné en reprenant la saison, servira plus tard dans les aides pour les communautés.

« J’ai entendu Stephen Jackson dire qu’on ne pouvait pas jouer car ce serait une distraction. OK, ce sera une distraction, mais on peut prendre cet argent, ces milliards et milliards de dollars, et en redonner à la communauté. On peut le voir comme ça : l’argent perdu pénalisera des générations de personnes. »