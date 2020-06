Andre Drummond n’hésite pas à cogner ses meneurs de jeu pour prendre les rebonds

C’était il y a 18 mois. Luka Doncic vient d’arriver en NBA, et alors qu’il s’en va prendre un rebond, il est poussé en l’air par DeAndre Jordan qui lui pique un rebond. Le Slovène est dépité, et après la rencontre, Rick Carlisle confiera que son pivot avait « un peu » abusé, et qu’ils ont réglé le problème en interne. Quant à DeAndre Jordan, il se justifiera en expliquant qu’il veut tous les rebonds car il a besoin de faire des stats.

Meilleur rebondeur de la NBA depuis plusieurs années, Andre Drummond est de la même veine. Il lui faut tous les rebonds car c’est sa principale qualité, et sans être un grand attaquant, ni jouer dans une grande équipe, ça lui a permis d’être All-Star. Il veut tellement tous les rebonds, qu’il est prêt à s’en prendre à ses… coéquipiers !

« J’ai déjà posé la main sur un coéquipier » reconnaît-il. « Peu importe son identité. C’était à Detroit, et c’est en fait l’un des mes amis les plus proches. J’ai dû le prendre à part quand nous l’avons récupéré. Je lui ai dit de faire une chose, et il ne l’a pas faite. Je lui ai donné un avertissement et il ne l’a toujours pas fait… »

Pas de deuxième avertissement mais… un coup en pleine tête.

« Je l’ai frappé à la tête » avoue Andre Drummond. « Il ne l’a plus jamais refait. C’est arrivé plus d’une fois, et c’était à cause des rebonds. C’est un joueur qui prend des rebonds, un arrière. Il continuait à prendre mes rebonds, donc je l’ai pris à part lors d’un temps-mort. Je lui ai dit : ‘Mec, tu ne me vois pas essayer de marquer 50 points tous les soirs, donc n’essaie pas de venir au rebond’. »

Sauf que le message ne passe pas, et Andre Drummond récidive. « J’en étais arrivé à un point où je lui ai mis un coup de coude dans la tête au moment où il sautait. » Les noms des deux joueurs ? Brandon Jennings et Reggie Jackson. C’est Andre Drummond lui-même qui l’avait avoué en février dernier.