Wyc Grousbeck sera le premier supporter des Celtics en Floride

Pendant que ses protégés répètent leurs gammes, Wyc Grousbeck se prépare à donner de la voix. Même si sa présence ne sera pas primordiale, le co-propriétaire sera du voyage à Disney World, parmi les 30 personnes qui composeront la délégation des Celtics. Passionné, ce dernier met un point d’honneur à faire le déplacement.

Alors que les fans de Boston, parmi les plus bruyants du pays, ne seront pas là pour encourager les troupes de Brad Stevens, le co-propriétaire des C’s pourrait se muer en premier supporter officiel de son équipe.

L’objectif est multiple : rendre hommage aux fans et défendre l’écusson de sa franchise dans une atmosphère complètement inédite, qui n’avantage pas vraiment les équipes qui se sont battues jusqu’à mi-mars pour obtenir l’avantage du terrain en phases finales. Ce sera aux Celtics de trouver un moyen de tirer leur épingle du jeu.

« C’est vraiment fun d’aller gagner à l’extérieur. Même si c’est aussi très difficile de perdre sur la route, l’intensité d’un match de playoffs à l’extérieur est inoubliable »

« Pour parler franchement, nous n’avions pas prouvé que nous étions les meilleurs, » a-t-il lancé. « Nous avons prouvé que nous étions une équipe de playoffs, figurant à la troisième place à l’Est à ce moment-là. Tout ce qui bouscule les habitudes de tout le monde équilibre un peu les choses sans l’avantage du terrain, et ça pourrait constituer un avantage pour nous ».

Par expérience, Wyc Grousbeck sait aussi l’importance que peut avoir une salle bruyante en playoffs, particulièrement pour les Celtics. L’ambiance unique de la postseason peut vous pousser à vous surpasser à la maison, et faire rejaillir un esprit commando sur les matchs à l’extérieur, en mode « seuls contre tous ».

« Je suis vraiment déçu (pour les fans), » a-t-il ajouté. « J’aime être dans notre salle, à la maison. Évidemment les fans de Boston sont littéralement les meilleurs. Mais c’est vraiment fun d’aller gagner à l’extérieur. Même si c’est aussi très difficile de perdre sur la route, l’intensité d’un match de playoffs à l’extérieur est inoubliable. Vous êtes sur le terrain et vous êtes comme des guerriers ensemble, et puis vous rentrez à la maison et tout le monde devient fou dès que vous marquez un panier ».