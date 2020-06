Une Air Jordan 34 follement animale pour Jayson Tatum

Vous avez aimé l’or, le vert fluo ou le bleu ciel ? Jordan Brand a encore du très original pour vous. Mais surtout pour Jayson Tatum.

La nouvelle version de la Air Jordan 34 destinée au joueur de Boston présente une base blanche sobre à première vue, mais qui est accompagnée par des empiècements léopard. Le thème animalier est décliné avec des motifs rappelant la girafe, le guépard, et même le zèbre. Car si on observe la partie blanche du plus près, on réalise finalement que des rayures noires se trouvent en-dessous.

Pas d’informations sur une éventuelle commercialisation pour le moment. Peut-être pourra-t-on observer Jayson Tatum dans son élément naturel avec ces chaussures à la fin du mois de juillet…

via Kicks on Fire

