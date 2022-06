Le 1er juin 1993, Dan Majerle établissait un record de paniers à 3-pts en playoffs

Dans ce Game 5 de la finale de conférence 1993 entre Seattle et Phoenix, Charles Barkley fut immense avec 43 points, 15 rebonds et 10 passes, mais c’est bien Dan Majerle qui avait marqué les esprits et les livres d’histoire.

En effet, « Thunder Dan » avait marqué, dans la victoire des Suns (120-114), 8 paniers à 3-pts sur 10 tentatives. Jamais dans l’histoire des playoffs, un joueur n’avait marqué autant de tirs primés à ce niveau, en playoffs.

Pas moins de 5 de ses 8 tirs à 3-pts ne sont pas des shoots faciles. Le septième est inscrit à presque dix mètres, quand le huitième est quasiment le plus simple mais aussi le plus décisif, à 20 secondes de la fin. Pour tuer le match.

« C’est un des plus gros shoots de ma carrière », va déclarer Dan Majerle. « Les sept autres n’auraient servi à rien si le dernier n’était pas rentré. Si je le manque, ils ont la balle et le dernier shoot, donc une chance de gagner. »

Le joueur des Suns termine donc avec 34 points à 12/17 au shoot, 8/10 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes.

Ses bombes de loin, en plus de l’impact de Charles Barkley à l’intérieur, avaient fait beaucoup de mal aux Sonics de Gary Payton et Shawn Kemp.

« On déteste toujours être battu par des paniers à 3-pts », reconnaît George Karl, le coach de Seattle. « Il était dans la zone, donc je ne suis pas certain qu’on pouvait faire grand-chose. Majerle a joué 47 minutes et je pensais, qu’avec la fatigue, il allait finir par en louper quelques-uns. Je me suis trompé. »

Depuis, ce record a été égalé et battu puisque 31 autres joueurs ont inscrit au moins 8 tirs à 3-points lors d’un match de playoffs en NBA, Klay Thompson l’ayant désormais fait cinq fois, alors que Ray Allen et Stephen Curry l’ont de leur côté réalisé quatre fois. Mais c’est Damian Lillard qui détient actuellement le record du nombre de tirs primés inscrits sur un match de playoffs, avec 12 réussites dans une défaite face aux Nuggets, l’an passé…