Une reprise de la saison avec 20 équipes seulement ?

Selon ESPN, la NBA ne devrait finalement rien annoncer de concret ce vendredi après s’être entretenue avec les joueurs, les GM et les propriétaires. Mais l’idée de reprise n’a jamais été aussi forte, et c’est le scénario qui ralentit les annonces. Si le lieu est connu, en revanche, la formule reste à déterminer.

Selon The Athletic et ESPN, la NBA ne serait pas très emballée à l’idée de convoquer les 30 franchises à Orlando, et un consensus serait trouvé pour 20 équipes. Les huit premières équipes de la côte Est seraient convoquées car le Magic, 8e, possède six victoires de plus que les Wizards, 9e. A l’Ouest, douze équipes seraient convoquées, et outre les huit premières formations du classement, la NBA accepterait de convoquer les Blazers, les Pelicans, les Spurs et les Kings. Ce qui signifie qu’il y aurait un tour préliminaire entre cinq formations avec les Grizzlies qui devront batailler pour conserver leur 8e place. ESPN précise qu’une formule à 24 équipes est aussi envisagée pour équilibrer entre chaque conférence, même si c’est surtout la situation à l’Ouest qui occupe les débats.

Une autre discussion de la journée a porté sur la présence des familles, et la NBA et l’union des joueurs seraient tombées d’accord pour que chaque joueur puisse venir avec quelques proches. Bien évidemment, cela entraînerait des mesures encore plus drastiques sur le plan des tests et des déplacements.

Enfin, toujours aucune date avancée par la NBA pour la reprise des matches, mais The Athletic évoque désormais fin juillet – début août, soit environ 15 jours après l’arrivée des équipes pour un mini-training camp sur place.