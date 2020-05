Tobias Harris, la gloire de son père

Tobias Harris l’avoue, il a pleuré en regardant « The Last Dance ». C’est lorsqu’on voit Michael Jordan en larmes dans le vestiaire après le titre de 1996. C’est le premier titre de la star des Bulls sans son père, assassiné en 1993.

« Je ne vais pas mentir, j’ai versé une larme quand j’ai vu Jordan pleurer » confie-t-il à Yahoo! Sports. « Je pensais qu’ils allaient d’ailleurs finir l’épisode là-dessus. C’était émouvant. J’avais beaucoup vu cette photo, mais j’étais sans doute trop jeune pour comprendre. Aujourd’hui, on voit vraiment toute l’émotion qu’il y a derrière tout ça. J’ai vraiment effectué des recherches à la fin de l’épisode. On a entendu des choses sur la morte de son père, mais quand on se plonge dedans, c’est une histoire vraiment dingue. »

En CBA, il est coupé par Phil Jackson

Si Harris a été touché par la relation entre Michael Jordan et son père, c’est parce que lui-même est très proche de son père, Torrell. Ce n’est pas que son père d’ailleurs au quotidien, puisque c’est aussi son agent, son conseiller financier et son premier supporter. Ironie de l’histoire, c’est Torrell, au milieu des années 90, qui avait permis à Tobias de rencontrer… Michael Jordan.

A l’époque, Torrell est un ancien joueur de basket, reconverti comme agent après avoir été coupé en CBA par… Phil Jackson ! « J’avais été le dernier coupé. Je me souviens que Phil m’avait fait venir dans son bureau avec son assistant Charlie Rosen, et il m’avait dit que c’était une décision compliquée » se souvient le père de Tobias. « Il m’avait dit que j’étais un bon joueur et de poursuivre dans cette voie. Je lui avais dit qu’il faisait un erreur. Mais j’avais déjà un enfant et j’étais marié. Je savais qu’il fallait que je fasse passer la famille en premier, et j’ai arrêté de poursuivre mon rêve. Je n’ai jamais eu la chance d’en reparler avec Phil, mais c’est intéressant de voir comment les choses ont tourné. »

« Je n’arrêtais pas de me dire que mon père était tellement cool car il connaissait Michael Jordan »

Le père de Tobias devient donc agent, et il a ses entrées au Madison Square Garden. Ce jour-là, il emmène ses deux fils, Tyler et Tobias. « On n’arrêtait pas de demander à mon père si on pouvait rencontrer Jordan après le match, et il nous répondait juste : « Peut-être » » se souvient Tobias. « Mais ça a fini par arriver et c’était incroyable. Alors qu’on s’en allait, j’ai réalisé que j’avais oublié de lui faire signer ma carte. Donc mon père l’a rappelé pour signer nos cartes. Tyler et moi étions tellement heureux dans le train du retour. Je n’arrêtais pas de me dire que mon père était tellement cool car il connaissait Michael Jordan. Sur le retour, j’ai perdu la carte, mais peu importe, je l’avais rencontré. C’était une expérience inoubliable« .

Plus tard, c’est encore son père qui lui fera rencontrer George Gervin, et l’ancien scoreur des Spurs deviendra le mentor de l’actuel ailier des Sixers. « Mon père compte plus que tout pour moi. C’est quelqu’un qui a mis un ballon dans mes mains quand j’étais jeune, et qui m’a guidé au milieu de tout dans le basket, que ce soit sur et en dehors du terrain. Il fait un super boulot pour me montrer les ficelles. »

Et il le fait comme un père, en étant sévère s’il le faut. « Tobias a toujours été un gros bosseur même quand j’avais l’habitude de lui hurler dessus quand il était enfant. J’ai poussé mes enfants à être les meilleurs dans tout ce qu’ils font« . Et au bord du terrain, il est resté le même, et Tobias raconte qu’au lycée, sa mère allait carrément à l’autre bout de la salle pour ne pas être à côté de son mari.

« Je me comporte comme à Rucker Park » conclut Harris père. « Ma femme me dit de me détendre, mais j’ai toujours dit à mon fils de défoncer les autres. Je suis toujours derrière mes clients. S’il se retrouve face à Michael Jordan, je lui dirai de le défoncer. »