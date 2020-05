George Karl espère coacher à nouveau

Éloigné de la NBA depuis la fin de saison 2015-2016 et son ultime expérience très mitigée à Sacramento, George Karl a connu plusieurs sérieux problèmes de santé ces dernières années. Des cancers à la prostate en 2005 et aux voies aérodigestives en 2010, puis un mélanome aux yeux.

Un long tunnel dont il voit enfin le bout depuis quelques temps maintenant puisqu’il vit sans stress, mange bien et fait même de l’exercice, voire du yoga.

« Ma santé est bonne, bien plus qu’elle ne l’a été sur les 15 ou 20 dernières années », rassure-t-il à l’AP. « Même si, quand on a eu un cancer, les risques d’en avoir un autre sont plus grands. Donc je ne vis pas avec cette peur, mais dès que j’ai mal au dos, à l’épaule, je pense tout de suite au cancer. »

Comme les bonnes nouvelles s’accumulent, l’ancien coach des Sonics, des Bucks ou encore des Nuggets a lancé un podcast, « Truth + Basketball », où il évoque des sujets divers et variés. De son ancien joueur Carmelo Anthony, en passant par Kobe Bryant suite à son décès, ou la série entre les Sonics et les Nuggets en 1994.

Une manière de parler basket et d’entretenir sa passion. Si bien qu’à 69 ans, et malgré ses lourds antécédents médicaux, George Karl n’a pas encore pris sa retraite.

« J’aime toujours autant ce sport. Si la bonne situation se présente, peut-être vais-je coacher à nouveau. »

S’il venait à reprendre les commandes d’une équipe (pourquoi pas l’imaginer assistant déjà), ce serait l’occasion pour lui de passer la barre des 2 000 matches dirigés. En effet, George Karl s’est arrêté à 1 999 rencontres en saison régulière disputées et 185 matches de playoffs, à chaque fois le sixième plus gros total de l’histoire.

Il a remporté 1 175 matches en saison (58 % de victoire) et participé une seule fois aux Finals, en 1996 avec les Sonics de Gary Payton et Shawn Kemp, face aux Bulls de Michael Jordan.