Il y a 17 ans, les Celtics ont dû s’y reprendre à trois fois pour convaincre Danny Ainge de revenir

Le documentaire « The Last Dance » consacré à Michael Jordan a également permis de retracer les carrières de ses plus glorieux adversaires. Parmi eux, on retrouve Danny Ainge, aujourd’hui GM de la franchise de Boston dans laquelle il a évolué en tant que joueur pendant près de huit ans, de 1981 à 1989.

À travers cette série en dix épisodes, on a ainsi pu voir ses premiers affrontements avec Michael Jordan lorsqu’il jouait à Boston, mais aussi avec les Blazers (1990-1992) et les Suns (1992-1995).

L’occasion de rappeler que même s’il reste associé aux Celtics, Danny Ainge a vécu 14 ans loin du Massachusetts, entre 1989, date de son premier départ et 2003, lors de son retour comme président des opérations basket.

1989, le bon moment de partir

L’ancien pensionnaire de BYU est ainsi revenu sur ce premier divorce, lors de la saison 1988-1989 qui l’a conduit d’une équipe qui vient d’enchaîner quatre finales NBA et une finale de conférence pour atterrir aux Kings, qui alignent pour leur part les saisons à plus de 50 défaites. Malgré le contexte difficile et l’attachement que pouvait avoir Danny Ainge pour sa franchise de cœur, le meneur avait réussi à vite tourner la page.

« J’ai senti après la saison 1987 que notre équipe n’était tout simplement plus la même, » a-t-il rappelé. « La santé de Larry (Bird) et Kevin (McHale) ne permettaient plus à ces gars de faire partie de deux des cinq meilleurs joueurs de la NBA. Ils n’étaient plus les mêmes joueurs. Et lorsque l’équipe a perdu Len Bias (prodige universitaire mort d’une overdose de cocaïne après avoir été drafté en 1986), ils ont essayé de trouver un moyen de remplacer ces gars. J’ai simplement pensé que c’était logique parce qu’on avait Dennis Johnson, Jim Paxson, Brian Shaw et Reggie Lewis. Ça faisait beaucoup d’arrières et il avaient besoin de grands. Mais j’avais le sentiment que les Celtics n’allaient pas être prétendants au titre avant un bout de temps ».

Après une belle fin de carrière dont deux finales NBA, perdues face à Michael Jordan avec Portland (1992) et Phoenix (1993), Danny Ainge a été consultant TV pendant un an avant de connaître sa première expérience de coach durant trois ans aux Suns, de 1996 à 1999, puis de faire une pause loin des parquets jusqu’en 2003.

2003, opération sauvetage réussie

C’est à cette époque que les Celtics songent à le recruter pour intégrer le « front office » et lui offrir la direction sportive de la franchise. Les propriétaires Wyc Grousbeck et Steve Pagliuca se chargent d’essayer de le rapatrier. Une mission qui s’annonce plus difficile que prévue !

« Ils m’ont dit que Red (Auerbach, président emblématique de la franchise) leur avait recommandé de m’engager. J’ai été flatté et je les ai remercié. Mes trois enfants les plus âgés avaient obtenu leur diplôme de fin d’études. J’avais mes trois plus jeunes à la maison, donc la vie était un peu différente. Je leur ai dit que je n’étais pas intéressé par le poste et je leur ai donné des noms de personnes dans la ligue et d’anciens joueurs des Celtics qu’ils devraient sonder. Je n’ai pas sauté sur l’occasion. Ce n’était pas vraiment ce que je cherchais à faire. Au fil du temps, ils sont venus une deuxième fois et une troisième fois pendant que j’étais redevenu consultant. J’ai senti que ma femme s’était faite à l’idée. Finalement, j’ai dit oui ».

Bien lui en a pris puisque Boston vivait des moments difficiles à cette époque, mais avec le concours de Danny Ainge, quelques choix de Draft judicieux comme Al Jefferson ou Rajon Rondo, les Celtics ont progressivement retrouvé le droit chemin, jusqu’aux arrivées conjointes de Ray Allen et Kevin Garnett qui ont mené la formation au trèfle jusqu’au titre en 2008. Cette saison-là, Danny Ainge avait été récompensé du prix de dirigeant de l’année.