Nicolas Batum : « Pour la première fois depuis deux mois, il y a un peu d’optimisme »

Vendredi matin, les Hornets ont convoqué leurs joueurs pour une visionconférence, via Zoom, pour faire le point sur les possibilités de reprise de la saison. Invité de BeIN Sports, Nicolas Batum en a donné la teneur.

« Il y a un peu d’optimisme, et c’est la première fois depuis plus de deux mois » explique le Français. « Mais on va voir. Il y a beaucoup de rumeurs, et ce n’est pas encore sûr à 100%, ni sur le déroulement, et sur le fait de savoir si on va reprendre là où on s’en était arrêté. Il restait 15 à 16 matches à jouer, et ça j’en doute un peu. Il y a de l’optimisme. Mais comment ça va se passer, on ne sait pas encore. »

Un training camp qui débute le 8 juin ?

Rémi Reverchon lui demande alors si c’est exact que la NBA a demandé aux franchises de « rapatrier » les joueurs sur place pour le 1er juin. « Ça pourrait être l’idée mais ce n’est pas sûr non plus. Aucune décision ne serait prise avant 10, 15 jours… Sur ce qui a été rapporté, ce serait un training camp qui débute le 8 juin. Pourquoi pas… Quasiment toutes les équipes ont rouvert leur centre d’entraînement avec des règles très strictes. »

Autre volet abordé, la santé. Mary Patrux lui demande s’il fait partie de ces joueurs qui ont besoin de savoir qu’ils sont dans un environnement sûr à 100%.

« C’est compliqué comme situation, mais on ne sera pas sûr à 100% quoi qu’il arrive. Je doute que d’ici 15 jours, on puisse dire que tout est « safe ». Et si les équipes ou Adam Silver n’ont pas les garanties, ça ne va peut-être pas reprendre. On n’est pas sûr à 100%, et ce matin, on nous a parlé de 50%. C’est encore maigre. »