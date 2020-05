23 mai 2010 : le réveil d’Amar’e Stoudemire (42 points) relance la série face aux Lakers

Phoenix 118 – 109 LA Lakers

Après deux défaites à Los Angeles, les Suns du tandem Nash/Stoudemire devaient réagir devant leur public, notamment pour tordre le cou à ceux qui parlent déjà d’une finale Boston – LA Lakers.

Alvin Gentry a parfaitement joué ses cartes, en sortant une zone en défense et en demandant plus d’agressivité à ses hommes (42 lancers tentés), tandis que Steve Nash s’est occupé de faire tourner la machine (17 points et 15 passes). Sous les panneaux, Amar’e Stoudemire a retrouvé de sa superbe pour martyriser ses adversaires puisque l’intérieur All-Star termine avec 42 points et 11 rebonds !

Le scénario des premières manches est inversé : les Lakers n’ont pas démérité mais avec l’appui de leurs fans, les Suns étaient plus forts. Et la série est relancée.

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 42:41 13-24 2-8 8-8 -12 2 9 11 5 1 1 0 3 36 D. Fisher G 37:36 6-11 3-6 3-3 -9 1 5 3 2 1 0 0 5 18 A. Bynum C 7:31 1-1 0-0 0-1 -5 0 2 0 0 0 0 0 4 2 P. Gasol F 45:14 11-14 0-0 1-2 -7 2 9 2 1 0 1 1 3 23 R. Artest F 40:55 4-13 2-7 2-2 -8 1 6 0 2 0 0 0 3 12 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 34:56 4-14 0-4 2-4 -9 2 6 2 3 0 2 1 6 10 S. Brown 19:49 2-7 1-5 0-0 +7 1 3 1 2 1 2 0 3 5 J. Farmar 10:24 1-3 1-2 0-0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 J. Powell 0:55 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 42-87 9-32 16-20 9 41 20 17 4 6 2 28 109 Percentages: .483 .281 .800 Team Rebounds: 13