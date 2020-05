Rigueur et précaution pour mots d’ordre : Georges Niang raconte son retour au centre d’entraînement du Jazz

Dennis Lindsey, le vice-président exécutif des opérations basket du Jazz, avait annoncé la couleur en confiant que la franchise de Salt Lake City allait non seulement s’assurer du respect de toutes les spécificités et protocoles mis en place par la NBA, mais aussi « être encore un peu plus stricte », en créant ses propres normes.

Georges Niang peut aujourd’hui confirmer la volonté du Jazz d’être irréprochable pour faire face à ce défi, alors que c’est la contamination d’un de ses joueurs (Rudy Gobert) qui a entraîné l’arrêt de la saison.

Il s’est en effet rendu compte de l’ampleur du dispositif lorsqu’il est arrivé avec son coach attitré pour sa séance, programmée tôt le matin. À son entrée, il a d’abord reçu un briefing de toutes les nouvelles règles à appliquer.

« Il y a, en gros, je ne veux pas dire un « tsar de l’hygiène », mais une personne qui est là et connaît toutes les règles à suivre, » a-t-il décrit avant de dresser le portrait de son binôme. « Le gars qui fait partie de notre staff d’entraînement doit porter un équipement de protection individuelle complet, qu’il s’agisse d’un masque, de gants, il a toujours avec lui un spray désinfectant et une serviette. Donc, à chaque pas que je fais ou partout où je me rends, le lieu est désinfecté ».

Même si l’ambiance est clairement étrange, comme il n’a pas manqué de le rappeler (« Vous ne vous sentez pas tellement en sécurité lorsque vous regardez de l’autre côté et que votre entraîneur porte un masque et des gants, que vous portez un masque, et que vous devez constamment vous désinfecter avant de faire différentes choses »), Georges Niang a vécu ce premier pas vers un « retour à la vie normale » comme un soulagement, dans un environnement, autour de vraies machines de perfectionnement et d’un terrain de basket.

« On est heureux d’être dans un endroit qui dispose d’équipements et d’un panier de basket, c’est mieux que ma chambre d’ami, avec mes haltères de 10 kilos et mon vélo d’appartement. C’est une sensation incroyable de revenir dans un établissement avec un cercle normal et de ne pas avoir à shooter en extérieur ».

Concernant le débat épineux du nombre de semaines nécessaires pour permettre aux joueurs de retrouver leurs sensations au niveau physique et technique, Georges Niang s’est prononcé : surtout pas moins d’une semaine !

« La personne qui a pris les rebonds pour moi a probablement perdu environ huit kilos à force de courir après le ballon la première semaine. C’est clair que lorsque tu arrives, sur ton premier shoot tu as l’impression que ton dos va partir avec. Mais une fois que tu es chaud et que tu es en mouvement, tout semble revenir à la normale ».