La NBA prête à jouer les Finals 2020 en octobre ?

Suppléant de Danny Green comme représentant des Lakers auprès du syndicat des joueurs, Jared Dudley suit de très près les discussions sur la reprise éventuelle de la saison.

Dans la presse et les réseaux sociaux, l’ailier apporte des précisions ou répond à ceux qui demandent à ce qu’on enterre la fin de saison. Mais pour lui, la situation de la NBA est différente de celle des autres sports US.

« En gros, on est un peu différent du baseball. On a joué les deux-tiers de la saison, et on peut terminer relativement vite avec quelques journées de saison régulière et le début immédiat des playoffs. On peut finir ça en deux mois » raconte-t-il sur ESPN New York Radio. « On va déjà décaler le début de la prochaine saison en décembre, ou peut-être même janvier. Car Adam Silver nous a expliqué, lors de la visioconférence avec les joueurs, pourquoi ça ne le dérangeait pas si la saison allait jusqu’en octobre. C’est parce qu’on aura peut-être trouvé un traitement, peut-être un vaccin et on pourra accueillir du public. »

Les premiers matches vers le 15 juillet ?

À propos de la reprise, Jared Dudley mise sur mi-juillet après un mini-camp d’entraînement de trois à quatre semaines. « Si on n’atteint pas le pic de l’épidémie et qu’il n’y a pas de seconde vague dans les deux ou trois semaines, j’ai 100% confiance, à titre personnel, qu’on trouvera un moyen de finir la saison. Adam Silver a déjà dit qu’il prendrait une décision dans un délai de deux à quatre semaines, donc aux alentours du 8 au 12 juin. Espérons que le 15 juin, on débute le training camp, et je nous verrais bien jouer dans un lieu neutre à partir de la 2e semaine de juillet. »

Pour lui, c’est impératif que le jeu reprenne, d’un point de vue économique. « Si on ne rejoue pas, les propriétaires vont utiliser l’argument de « force majeure ». Ils vont annuler la convention collective » rappelle Jared Dudley, et il a confiance en Adam Silver pour assurer la sécurité de tous, et faire les bons choix.

« On sera en sécurité dans cette bulle car on sera testé avant chaque match. C’est pour ça que Adam Silver veut attendre un mois de plus ou deux car il souhaite que d’abord toute la population puisse être testée en premier. Ensuite, les chiffres montreront que 0,001% des gens âgés entre 19 et 35 ans en sont décédés, et il n’y a même pas de sportif professionnel. »

Adam partage ses sentiments, il nous dit ce qu’il sait, de manière franche. C’est lui qui a arrêté la saison. Il n’avait pas à le faire. Un joueur était infecté, Rudy Gobert, et il a tout arrêté. La société et le gouvernement l’ont suivi. Je crois vraiment en lui, je crois en la NBA. Je crois en les tests qu’ils vont mettre en place. Ils nous ont déjà dit qu’il y aurait 15 000 tests. On sera testé avant chaque match, et si on est positif, on est en quarantaine pendant 14 jours. Dans cette bulle, on va mettre dans une boîte LeBron et Anthony. On va les enfermer dans leur chambre. On va jouer aux cartes toute la journée. Ils ne pourront aller nulle part, et c’est comme ça qu’on finira la saison. »