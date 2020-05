Stephen Curry estime qu’il n’a pas été un bon leader pendant le confinement

Décidément, la première année de Stephen Curry en tant que joueur le plus âgé des Warriors n’est pas de tout repos. Blessé dès le début de le saison, pendant quatre mois, le meneur de Golden State n’a disputé que cinq matches, dans une formation abimée par les départs, les blessures et les retraites.

Pas facile dès lors d’être un leader pour les jeunes joueurs, quand on est bloqué sur le banc. Surtout qu’ensuite, la saison a été suspendue et les équipes explosées puisque les joueurs étaient confinés chez eux.

« On est dans une situation unique, donc c’est nouveau pour tout le monde », explique-t-il ainsi. « Il y a eu tellement de nouvelles têtes cette saison, donc on a essayé de se connaître. Avec les blessures et la saison arrêtée, ce fut dur. On passe habituellement de cinq à six heures à la salle d’entraînement, et on discute. On apprend à se connaître avec le temps, on ne peut pas faire autrement. Et là, ça nous a été enlevé, donc c’est compliqué. »

« Il faut être soi-même. Le leadership peut prendre plusieurs formes. J’essaie d’être un leader par l’exemple, en bossant dur. Je suis sélectif dans mes prises de parole, je ne suis pas le plus bruyant »

Il fallait s’adapter et Stephen Curry concède qu’il a été compliqué pour lui de s’adapter à ces conditions.

« Ça m’a ouvert les yeux. Ces relations sont importantes pour ce qu’on fait sur le parquet. Ce n’est pas qu’une question de talent, mais aussi d’alchimie. Je n’ai pas fait le boulot. Je me fixe des standards élevés en terme de leadership, donc j’essaie de trouver le bon équilibre. Mais pour les contacts avec les jeunes… Je ne peux pas m’imaginer comme rookie, arrivant dans la ligue, essayant de comprendre ce qu’il se passe et être frappé par la suspension de la saison. On est dès lors bloqué à la maison, sans pouvoir aller nulle part, dans une nouvelle ville. En bref, je travaille là-dessus. »

Au centre de toute la philosophie de la dynastie des Warriors, Stephen Curry est ainsi avant tout un leader technique, qui mise sur un plaisir communicatif. Les discours quotidiens ne sont pas dans sa nature.

« J’ai gardé la même personnalité depuis que je suis tout petit. J’adore m’amuser, sourire, faire des blagues. Je suis à l’aise avec ça. Car, comme je suis peut-être le meilleur joueur de l’équipe, on s’attend à certaines choses du point de vue du leadership : parler beaucoup, être démonstratif. On a tous vu le documentaire avec Michael Jordan, son implication quotidienne pour gagner, gagner, encore gagner. Il avait son style, celui qui lui convenait. Il faut être soi-même. Le leadership peut prendre plusieurs formes. J’essaie d’être un leader par l’exemple, en bossant dur. Je suis sélectif dans mes prises de parole, je ne suis pas le plus bruyant. »