Draft 2020 : une ère nouvelle aux Spurs ?

Si le classement n’évolue pas ou si la saison ne reprend pas, les Spurs feront partie des « lottery teams » puisqu’ils sont actuellement 12e de la conférence Ouest, et ce sera une première depuis 1997, et l’arrivée de Tim Duncan.

Jamais depuis, San Antonio n’a été concerné par la « lottery » puisque le club n’a plus jamais manqué les playoffs, et cela change beaucoup de choses pour la direction, qui doit désormais étudier de plus près les meilleurs joueurs de la Draft 2020. En théorie, et si le classement reste figé, les Spurs ont ainsi 2% de chances de récupérer le 1er choix, et 9% de choisir dans le Top 4.

« Il y a pas mal de choses qui se déroulent comme d’habitude à cette période de l’année » tempère R.C. Buford dans le San Antonio Express-News. « Nous travaillons sur les secteurs où nous devons combler des lacunes. Le planning est important, et notre front office continue de préparer la Draft, la free agency et la construction de l’équipe comme nous l’aurions fait en temps normal. »

Mais comme la « lottery » a été reportée et que les essais de joueurs sont interdits, c’est compliqué de travailler. « Nous manquons de précision sur beaucoup de choses pour préparer la Draft. Nous n’avons toujours pas de solutions pour la partie médicale et sur les rendez-vous de visu. Mais ça ne concerne pas uniquement notre industrie, mais le monde entier » explique ainsi le GM du club texan.