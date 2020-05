Toni Kukoc aurait adoré jouer à l’époque actuelle

Samedi, la NBA organisait une série de questions/réponses avec Toni Kukoc, le sixième homme des Bulls lors du deuxième triplé de la franchise, entre 1996 et 1998. On a beaucoup parlé de lui depuis la sortie de « The Last Dance », et parmi les questions posées, il y en a sur la NBA actuelle. Joueur à tout faire, sans doute en avance sur son temps, il constate qu’un « meneur de jeu » n’est plus indispensable.

« Le basket n’a plus besoin d’un créateur, de quelqu’un vers qui on se tourne toujours pour monter le ballon. Dans l’époque actuelle, il existe tellement de joueurs avec de multiples qualités, que c’est quasiment une perte de temps de chercher son meneur quand quelqu’un peut monter la balle et créer l’attaque« .

Forcément, c’est une époque dans laquelle il aurait brillé, et qui lui rappelle sa jeunesse du côté de Split.

« J’ai toujours joué ce type de basket. Nous avions beaucoup de bons shooteurs, et quand je dis ça, je pense à l’équipe nationale de l’ex-Yougoslavie. Si vous regardez les mondiaux juniors, l’équipe de 1988-89 jouait ce type de basket. Avec beaucoup de passes, de mouvements et de tirs, sans jouer trop de un-contre-un ou de dribbles. Aujourd’hui, ce serait encore mieux pour moi. Je pourrais jouer à de nombreux postes. Je pourrais shooter, tout le monde écarte le jeu. Avant, on avait quatre ou cinq joueurs qui couraient vers la raquette, alors qu’aujourd’hui, la peinture est désertée car tout le monde pénètre et ressort le ballon pour un tir. »

Peut-on comparer ce basket total, sans positions, au jeu en triangle ? « Le jeu en triangle permettait à chacun de mener le jeu, d’être au poste bas ou d’aller dans les coins. Ce n’est pas obligatoire d’avoir un meneur de jeu. On peut avoir trois ou quatre joueurs dans la même équipe qui évoluent à plusieurs postes. »

Et dans la NBA actuelle, quel est son joueur préféré ? « Selon moi, Kevin Durant est le meilleur joueur de la NBA. Il peut facilement remonter la balle.«