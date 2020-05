Back-up de Jason Kidd lors de ses deux premières années à Phoenix, Steve Nash eu l’honneur d’affronter les Bulls de Michael Jordan à quatre reprises, entre 1996 et 1998 pour trois défaites et une victoire.

Même s’il a pu le rejouer ensuite lorsque MJ est sorti de sa retraite pour relever un dernier défi à Washington entre 2001 et 2003, Steve Nash garde un souvenir ému de ses premières rencontres avec son idole de jeunesse, « The Last Dance » l’ayant renvoyé plus de 20 ans en arrière, une autre époque.

« Pour moi, c’est le meilleur joueur de l’histoire. C’était mon héros quand j’étais gamin, j’ai eu la chance de jouer contre lui lorsque je suis entré dans la ligue en 1996-1997, a-t-il ainsi glissé au Podcast « All the Smoke ». Vous vous rappelez comment c’était à cette époque. On n’avait pas un accès aussi facile que maintenant à tout et n’importe quoi, que ce soit sur Instagram, sur Youtube, sans parler de l’accès aux matchs en direct, du coup quand MJ passait à la télé, c’était un événement à ne pas rater, et c’était comme ça à chaque fois qu’il passait un de ses matchs à la télé ».

Ce qu’il retiendra de ces confrontations ? Au-delà du fait que « Michael Jordan était tout » pour lui, Steve Nash a rappelé ce sentiment unique que Michael Jordan arrivait à insuffler à ses adversaires : la peur !

« Au-delà de tous ses dons, il avait ce charisme. Mentalement, vous savez à quel point il peut être fort. Ce que je retiens lorsque j’ai joué contre lui, c’est qu’aucun autre joueur contre qui j’ai joué ne transmettait cette « peur ». Il y avait une vraie peur de le jouer. Je n’ai jamais vu la ligue être quelque peu effrayée par un joueur comme ça ou avoir autant de respect pour un joueur. Parce que tu savais qu’il allait avoir ce sérieux, cet esprit de compétition, ce feu en lui, et il y avait cette peur de la façon dont tout ça allait se manifester potentiellement chaque soir ».