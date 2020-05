« Ça fait bizarre. Et ça va le devenir encore plus. » Steve Kerr n’aime pas particulièrement se revoir dans le documentaire « The Last Dance » et il craint le moment où celui-ci va revenir sur sa bagarre avec Michael Jordan. Un incident marquant de la dynastie des Bulls – y compris pour le visage du shooteur – sur lequel l’épisode 7, diffusé ce week-end, devrait se pencher.

« Ce n’est pas quelque chose dont je suis fier » note-t-il chez ESPN. « C’est le genre de chose qui arrive de temps en temps dans la plupart des équipes en cours de saison. Les gars se chauffent pendant un entraînement. Ça fait partie de la compétition. Mais c’est vraiment très étrange de savoir que tout le monde va écouter cette histoire et que je serai face caméra en train d’en parler. Michael aussi. Et les gens vont examiner tout ça. » C’est peut-être courant dans la vie d’un groupe, mais rien n’est anodin autour de l’une des plus grandes équipes de l’histoire : cet accrochage lors du training camp en 1996 a précédé la deuxième plus belle saison régulière que la NBA ait connue.

De la difficulté d’être proche de Michael Jordan

Steve Kerr en est conscient et il reconnaît que l’évènement a pu avoir des retombées positives – Phil Jackson le certifiait d’ailleurs dans son livre « Eleven Rings ». Mais ce n’est pas une partie de plaisir d’en reparler.

« Il y a une raison si les caméras ne sont généralement pas autorisées à filmer les coulisses. Après, je ne crois pas qu’il y ait des images de la bagarre, parce que ça n’est pas arrivé en 98, mais le fait de ressortir ça et d’en parler, ce n’est vraiment pas marrant. » L’aspect négatif du projet. « D’un côté je suis très content que tout ça soit archivé et que mes enfants voient des images de cette époque où ils étaient bébés voire même pas nés. Qu’ils voient à quoi ressemblait ma vie. Mais d’un autre côté il y a une raison si ce genre de projet est rare : c’est très privé. » Malgré tout, cette histoire est bien connue en NBA, et depuis longtemps.

Mais si Michael Jordan s’est excusé dans la journée, et que la relation entre les deux hommes s’est améliorée, ils n’ont plus jamais évoqué le sujet.

« Il m’a rappelé plus tard ce jour-là pour s’excuser. Bizarrement, c’était une étape nécessaire dans notre relation. À partir de ce moment-là, il m’a mieux compris, et vice versa. On s’est mieux entendu, et je pense qu’il me faisait davantage confiance. Finalement, c’était un mal pour un bien. Mais on n’en a jamais parlé depuis. »

Les deux hommes n’ont d’ailleurs pas échangé depuis le début de la série, mais ils ne sont de toute façon pas très proches. C’est rare de l’être avec Sa Majesté, Steve Kerr l’explique très bien.

« Je pense que ce documentaire donne un bon aperçu de sa vie, à quel point elle était différente, et ça a affecté sa vie depuis. Il est très, très privé. On se prend dans les bras quand on se voit à un tournoi de golf, pendant le All-Star Weekend ou à Charlotte quand on y joue, et c’est toujours cool de se voir, on évoque quelques souvenirs et voilà. Mais il a toujours été très privé et c’est facile de comprendre pourquoi quand on voit le documentaire. Sa vie était un chaos total. Donc je pense qu’il savoure sa vie privée maintenant. »