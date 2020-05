Mark Cuban veut le plan de reprise « parfait »

Le président des Mavs s’est à nouveau exprimé au sujet d’une éventuelle reprise de la NBA. Mark Cuban garde espoir pour que la ligue trouve une solution pour boucler la saison. Le plan de reprise doit juste « être parfait ».

« Tout est question de sécurité, » a-t-il déclaré hier. « C’est la première chose que la NBA a dite et qui doit être prise en compte, n’est-ce pas ? Cet aspect ne sera jamais remis en cause. Le plan doit être parfait ».

Désigné par Donald Trump comme l’un de ses conseillers avec pour mission de préparer la reprise économique, Mark Cuban assure que le processus suit son cours et que toutes les informations sont collectées auprès d’experts.

« On a tous des réseaux différents, avec des gens, des docteurs, des scientifiques, des trucs de ce genre. Il s’agit plutôt d’espérer entendre : « Avons-nous fait des progrès ? Est-ce possible ? » … Je ne peux pas donner de dates ou quoi que ce soit, parce que je ne les connais pas, mais je suis très optimiste », a-t-il ajouté.

Pas de tests massifs, pas de reprise

Sur sa lancée, Mark Cuban a également évoqué la piste d’une fin de saison en quarantaine, dans une bulle fermée comparable à un village olympique, mais coupé du reste du monde.

Pour ce faire, il reste un impératif, pouvoir tester tout le monde avant le rassemblement.

« Je pense que c’est possible, » a-t-il poursuivi. « Je pense qu’il faut d’abord pouvoir faire les bons tests, et une fois que vous pouvez les faire, la partie quarantaine devient facile. Si vous pensez aux villages olympiques, tout est fait à peu près dans un seul hôtel, et ils installent des terrains de basket ou d’autres installations à l’intérieur d’un hôtel. Donc je pense que, du point de vue du processus, tout peut arriver. Nous devons juste être confiants avec toute la partie scientifique, et la NBA s’occupe de tout ça. Tout ce qu’on nous dit, c’est que la NBA explore tout. »