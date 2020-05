Jerry Krause sur Michael Jordan : « On était tous les deux des compétiteurs féroces et bornés »

Absent très présent dans « The Last Dance » puisque décédé le 21 mars 2017, Jerry Krause a entretenu une relation complexe avec ses joueurs, et notamment Michael Jordan puis Scottie Pippen.

Déterminé à vouloir mettre son travail en avant, quitte à détruire « les Beatles » dès 1996, il était confronté à l’avis contraire de Michael Jordan, qui estimait que ce sont avant tout les joueurs qui gagnent les titres.

Le décès de l’ancien GM des Bulls a mis prématurément fin à l’écriture de ses mémoires, qui ne sont jamais sorties. Sa famille a néanmoins permis la publication des extraits sur Michael Jordan dans les colonnes de NBC Sports.

Des lignes sont évidemment consacrées à la rupture de confiance de la saison 1985-1986. L’arrière se blesse au pied dès le troisième match. Quand il veut revenir, les dirigeants sont prudents et voient davantage les risques et la possibilité de manquer les playoffs, mais aussi d’obtenir un meilleur choix de Draft. Le joueur, lui, veut jouer et va même s’entraîner – sans le dire à la franchise – à North Carolina.

« Quand on a reçu les résultats des examens, on a mis en place une stratégie qui allait abîmer notre relation pendant plusieurs années », écrit Jerry Krause. « J’ai dit à Michael qu’on ne pouvait pas prendre des risques pour sa carrière pour seulement quelques matches. Les meilleurs médecins étaient tous d’accord : il devait se reposer et ne pas jouer. Michael répondait qu’il connaissait son corps et qu’il désirait jouer dès maintenant. C’est là que la dispute intervient. Je me souviens lui avoir dit qu’il était joueur et pas médecin. Je devais faire ce qui était juste pour l’équipe, donc ne pas le faire jouer. Michael a alors raconté à des gens, qui n’étaient pas présents ce jour-là, que je lui aurais dit qu’il n’était qu’un employé de la franchise. Cela aurait été le moment où il a compris que la loyauté entre les franchises et les joueurs n’existait pas. Cela a changé son regard sur le basket et sur moi. Maintenant, pensez-vous que je suis assez bête pour dire, devant le propriétaire de la franchise, à une jeune star qu’elle n’est qu’une employée ? Je ne le pense pas. »

Autre extrait intéressant, le respect qui transpire de Jerry Krause envers le joueur qu’était Michael Jordan.

« En dépit de nos problèmes en dehors des parquets, sur le terrain, quand ça comptait, il était génial. Il voulait gagner autant que je le voulais et on était porté par ce désir de gagner, encore et encore. Je peux mettre à son éternel crédit qu’à la fin des Bulls, il aurait pu nous mettre en difficulté et il ne l’a pas fait. L’été qui a suivi son dernier titre, il s’est coupé à l’index droit avec un coupe-cigare. La blessure était assez sérieuse pour mettre en danger le mouvement de son doigt. Il aurait très bien pu vouloir jouer et signer le plus gros contrat de l’histoire des sports collectifs. Ensuite, il pouvait très bien être absent toute la saison. Mais Michael reste Michael : quand il signe un contrat, il se donne 100 % et n’est pas faux-jeton. Étions-nous bons l’un pour l’autre ? Ça a plutôt bien fonctionné. On était tous les deux des compétiteurs féroces et bornés, fiers de nos capacités et qui voulions marquer l’histoire du basket. »