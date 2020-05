À Brooklyn, on ne cherche pas à mettre la pression sur Kevin Durant

Dans une grosse semaine, ça fera deux mois que la NBA est à l’arrêt, et cette période aura fait quelques heureux : les joueurs blessés. La plupart ont récupéré, et alors que certains avaient fait une croix sur la fin de saison, ils pourraient finalement rejouer si la compétition devait reprendre.

Qu’en est-il de ceux qui avaient prévu une saison blanche ? On pense à John Wall, Klay Thompson et bien sûr Kevin Durant. Juste avant l’arrêt de la compétition, l’ailier All-Star avait repris le chemin de l’entraînement pour effectuer des séances de tirs et même du 3-contre-3, et on imagine qu’avec deux mois de convalescence supplémentaire, il n’est plus très loin d’un retour.

Sauf qu’à Brooklyn, on prévient qu’on ne le brusquera pas. « C’est une question à 110 millions de dollars » ironise le GM Sean Marks quand un média néo-zélandais l’interroge sur une éventuelle reprise de Kevin Durant.

« Plus sérieusement, on essaie de ne pas trop parler de son calendrier. Il connaît son physique mieux que quiconque. Notre staff a fait un boulot incroyable pour en arriver là, mais je ne sais pas comment la sortie de cette pandémie va affecter chacun, à commencer par Kevin. »

« Nous ne le forcerons jamais à revenir »

Même s’il ironise sur le montant, c’est effectivement une décision à 110 millions de dollars. Les Nets ont investi énormément sur un joueur gravement blessé, et il est évidemment hors de question de prendre le moindre risque puisqu’une rechute serait catastrophique pour le joueur et l’équipe.

« Comme on a investi dans un joueur comme Kevin, nous ne le forcerons jamais à revenir. Quand le timing sera le bon, il sera à 100% pour son retour sur un terrain. Ce que je peux vous dire, c’est qu’avant la pandémie, il ressemblait à Kevin Durant et c’est une bonne chose. »

Et plus généralement, comment appréhende-t-il la suite ? « Je dirais que je suis un optimiste stratégique » conclut-il. « Je regarde les différentes voies que l’on pourrait emprunter, mais au final, je veux d’abord croire en l’humanité. Je vais me préparer comme si on allait jouer, je vais me préparer pour la Draft, pour la free agency, car ne pas être préparé peut vous mener dans une voie sans issue. »