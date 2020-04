Le jour où Donovan Mitchell a défié Russell Westbrook pour la première fois

Invité à répondre à quelques questions de fans, Donovan Mitchell a livré une anecdote inédite lorsqu’on lui a demandé le moment où il avait ressenti de la peur pour la première fois lors de sa saison rookie.

L’arrière du Jazz est ainsi revenu sur son premier affrontement avec l’un de ses joueurs préférés, Russell Westbrook, lors de la réception d’OKC pour son troisième match en NBA, le 27 octobre 2017. Donovan Mitchell venait d’intégrer le cinq majeur au match précédent et s’apprêtait à vivre une grande première à domicile.

« Russell Westbrook était l’un de mes joueurs préférés, » poursuit-il. « Je me rappelle du moment de son avant-match où il s’assoit sur le banc pour accomplir son rituel. Et donc, je devais essayer d’évacuer tout ça de ma tête. Au moment de l’entre-deux, Steven Adams est devant moi, et lorsqu’il bouge, je vois soudainement Russell Westbrook me dévisager. Pour mon premier match face à lui, il me regardait directement. C’est l’un des moments où je me suis probablement senti le plus nerveux. Où je me suis dit, comment je vais faire ? J’ai copié tous ses moves non-stop, et maintenant, c’est lui qui te défie du regard, qui essaie de te faire peur. C’est aussi un de ces moments où je me suis dit qu’il fallait passer au-delà de ça ».

Ce soir-là, Donovan Mitchell n’avait pas vraiment brillé (2 points à 1/7 au tir) même s’il avait délivré 6 passes décisives, mais Utah avait dominé son sujet pour l’emporter 96-87. Après une saison régulière épatante, « Spida » avait retrouvé la route du Thunder pour sa première série de playoffs au printemps 2018.

Un autre visage en playoffs

Loin du joueur encore un poil émerveillé à l’occasion de ses premiers pas dans la ligue, il s’était cette fois comporté en leader, dans un environnement autrement plus pressurisé, avec notamment un Game 6 à 38 points pour écarter Oklahoma City (4-2), l’un de ses meilleurs souvenirs.

« Pour mon équipe et moi, ça restera comme notre première victoire dans une série de playoffs avec le Jazz, » ajoute-t-il. « On s’est battu sans relâche, on devait gagner à OKC dans le Game 5 mais Russell Westbrook a sorti un de ces matchs uniques (45 points, 15 rebonds, 7 passes décisives). On est revenu à la maison et on a géré la victoire. Mais pour moi, en tant que rookie, de pouvoir jouer contre Paul (George) qui m’avait vraiment incité à rejoindre la NBA, Carmelo (Anthony), que je regardais jouer au Garden quand j’étais gamin, et un gars comme Russell Westbrook que j’avais l’habitude de copier, ces trois gars dans la même équipe et qu’on puisse les battre, ça restera comme l’un des meilleurs souvenirs de ma vie ».