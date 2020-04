Quel jeune joueur pour construire sa franchise ? Les dirigeants de NBA votent Luka Doncic plutôt que Zion Williamson

Sur qui miser pour construire une franchise NBA aujourd’hui : Luka Doncic, Ja Morant, Zion Williamson ou Trae Young ? ESPN a posé la question à une vingtaine d’acteurs (anonymes) de la ligue, parmi lesquels des coaches, des dirigeants et des scouts. Et sans grande surprise, avec ce quatuor composé des deux meilleurs rookies de la saison passée et vraisemblablement des deux meilleurs de cette saison, Luka Doncic a trusté 17 de 20 premières places.

Le Slovène (77 points) arrive ainsi largement en tête de ce sondage informel, loin devant le rookie des Pelicans (52), celui des Grizzlies (47) et le meneur All-Star des Hawks (24). Logique pour un joueur régulièrement mentionné dans la course au MVP cette saison grâce ses envolées statistiques et son solide bilan collectif avec les Mavs.

« Luka a de la taille, c’est un créateur de tout premier plan et son adresse est bonne pour sa seconde saison. Il fait gagner son équipe. Je pense non seulement qu’il va continuer mais aussi qu’il a la capacité de s’améliorer encore », prédit par exemple un dirigeant de la conférence Ouest.

Ces observateurs soulignent tout de même le gros point fort de Ja Morant par rapport à Luka Doncic : ses qualités athlétiques. « Doncic n’a peut-être jamais été aussi bon parce qu’il est limité sur le plan athlétique, » remarque un scout. « Donc aujourd’hui je choisis Luka, mais avec le temps, je prends Ja parce que sa dimension athlétique est hors norme et qu’il va progresser au niveau du tir. »

Santé et défense plombent Zion Williamson et Trae Young

Un constat qui peut tout à fait coller à son homologue des Pelicans également.

« Son talent est hors norme, » formule un coach de la conférence Est. « Il a le potentiel pour influencer le jeu avec ou sans ballon et des deux côtés du terrain. Comme il comprend le jeu, il sera capable d’être un créateur d’un niveau incroyable, l’amélioration de son tir viendra avec le temps. Pour l’heure, il essaie de s’adapter et aura sans doute encore à le faire une année de plus. Mais d’ici sa troisième année, s’il progresse comme il le devrait et si on l’encadre correctement, il sera plutôt spectaculaire. »

Dès lors, pourquoi ne pas le plébisciter lui, plutôt que le Slovène ? C’est ici qu’un autre facteur rentre en compte.

« Je choisis Luka uniquement à cause des questions de santé concernant Zion, » ne cache pas ce coach de l’autre conférence. « Si Zion est en bonne santé, je crois qu’il sera MVP. C’est dire à quel point il est bon selon moi. » Le volet santé est également mentionné par un scout de l’Ouest, sans quoi Zion Williamson « serait n°1 » en termes pour la construction d’une franchise.

Et Trae Young, arrivé en queue de peloton, dans tout ça ?

« Trae est clairement quatrième à cause de sa défense. Je ne pense pas qu’on puisse viser haut quand sa défense est aussi mauvaise », met les pieds dans le plat un dirigeant de l’Est. « Être un shooteur a tellement de valeur, » poursuit un autre. « Le truc avec lui c’est, est-ce qu’il va devenir James Harden, au point où on se dit ‘Merde !’ et on construit autour de lui parce qu’il est si bon qu’on gagne 55 matches ? Ou bien que cela ne fonctionne pas pour lui avec de meilleurs joueurs, comme un Russell Westbrook, donc on doit minimiser son rôle ? »

Tant de questions et de projections que l’avenir permettra d’observer.