Nike : la LeBron 17 fusionne avec la LeBron 4

La LeBron 4 est une mal-aimée de la gamme du King. Sa silhouette boursouflée et la raideur de son Foamposite en faisaient une chaussure aussi atypique que clivante. On adore ou on déteste.

Elle devrait bientôt faire son retour. Ou presque. Les arrondis, la sangle autour de la cheville, et même une plaque façon carbone sont là. Mais le tout est posé sur le châssis de la LeBron 17. On retrouve par exemple la poche Max Air à l’arrière et les poches Zoom Air sous l’avant-pied. La tige est composée d’un textile sûrement plus souple que la cage en Foamposite de 2006.

Du côté du coloris, le « Graffiti », lui aussi issu de la LeBron 4, fait son retour.

Le résultat est baptisé LeBron 17 « Remix. » La date de sortie de cette chaussure n’est pas encore annoncée.

