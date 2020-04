Les conseils de Wendell Carter Jr. pour aborder une Draft pas comme les autres

En rentrant dans son bureau, il s’imagine que Mike Krzyzewski va bouillir en apprenant la nouvelle… Fin 2017, Wendell Carter Jr. veut évoquer son futur avec son coach. Le joueur de Duke s’interroge : repartir pour une année universitaire de plus ou déjà faire le grand saut vers la NBA, après une seule saison ? Coach K. a la réputation de ne pas être un grand fan du « one-and-done ».

Sa réaction face aux questionnements de son intérieur ? Tout l’inverse de ce que Carter Jr. imaginait. « J’aimerais évidemment que tu reviennes, mais je pense que tu dois y aller », lâche le coach. Oui, coach K., l’encourage à partir. Il parvient même à le convaincre de le faire et, quelques mois plus tard, Carter Jr. est drafté par les Bulls à la 7e position.

L’intérieur des Bulls raconte cette anecdote aujourd’hui pour tenter d’aider les jeunes joueurs dans l’appréhension vis-à-vis de la prochaine draft. Sur The Players Tribune, il a ainsi distribué de nombreux conseils pour faciliter les prises de décision. En commençant d’abord par rappeler que cette draft 2020 « ne ressemblera à aucune autre dans l’histoire ».

« Si tu n’as pas produit de grosses statistiques la saison dernière, honnêtement, ce n’est peut-être pas ton année »



Évidemment, l’épidémie de Covid-19 a remis en question tout le processus de sélection. Pas de « March Madness », aucun entretien ou workout physique avec les recruteurs… « En gros, les vidéos sur votre jeu doivent être suffisamment bonnes. Donc si tu n’as pas produit de grosses statistiques la saison dernière, mais que tu déchires quand il s’agit de workout ou de mesurer des performances, honnêtement, ce n’est peut-être pas ton année. »

Au-delà de ce contexte unique pour ces jeunes joueurs, le Bull liste des conseils plus généraux : de ne pas se laisser dicter par ses émotions, d’apprendre à repousser poliment ceux qui se montrent intéressés, d’écouter les gens qui comptent… Ainsi que de ne pas « devenir fou » avec les fameuses « mock drafts ». Lui-même reconnaît qu’il avait l’habitude d’y jeter un œil, « c’est presque impossible de ne pas le faire ».

« Je m’en servais pour me motiver, se souvient-il. Si une mock me plaçait à la 12e ou la 13e place, je le considérais comme un défi. Mais en fin de compte, qu’ils te placent à la première ou à la 51e place, c’est juste une simulation, ce n’est pas la vie réelle. Je m’imagine dans la situation actuelle, en particulier dans ce contexte où il n’y a pas d’entraînements individuels pour grimper dans la hiérarchie, il faut vraiment parier sur soi-même. Beaucoup de gars pensaient être draftés, ne l’ont pas été, mais ont tracé leur route vers la NBA et connu de longues carrières quand même. Personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous-même. »