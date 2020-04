Vince Carter avait bien reçu des offres de prétendants au titre

Chaque été depuis 2017 et la fin de son aventure aux Grizzlies, Vince Carter a été courtisé par différentes équipes NBA. Alors qu’on sait aujourd’hui que plusieurs grosses écuries, comme les Warriors, ont plusieurs fois approché « Half-man Half-amazing », l’intéressé est revenu sur les raisons pour lesquels il a privilégié la garantie de pouvoir jouer, signant ainsi à Sacramento puis Atlanta en 2018.

« J’avais quelques prétendants qui m’ont offert des opportunités, » a-t-il indiqué à Sports Illustrated. « Ils me disaient : ‘On ne peut pas te garantir de minutes’ et je n’attendais de personne qu’on puisse me garantir des minutes. Mais de dire : ‘On ne sait pas s’il y aura des minutes pour toi, mais tu pourrais aider notre équipe simplement sur le plan des connaissances’. C’est quelque chose que je ne voulais pas faire. Je voulais juste jouer. J’aurais pu partager mon expérience et être un incroyable mentor pour un joueur. Mais parfois, montrer, c’est mieux que raconter ».

« J’ai fini sur une bonne note »

Le vétéran a également confié qu’il avait toujours des doutes quant à la perspective de raccrocher définitivement, même jusqu’en début de saison, avant de discuter avec Tracy McGrady, Dirk Nowitzki et Kobe Bryant qui l’ont convaincu qu’il ne souffrirait pas de ce grand saut dans l’inconnu.

« Ça m’a rassuré, c’était réconfortant. Ce sont les gars à qui je voulais parler et que je voulais entendre ».

Vince Carter a commencé à penser à la retraite à la fin de la saison 2013-2014 avant de se dire : « Ok, deux années de plus » et de recommencer à l’issue de la saison 2015-2016, pour finalement arrêter de se fixer un ultimatum. « Quand ce sera l’heure, tu le sauras », lui avait assuré « T-Mac ». Et l’heure est finalement arrivée. « J’ai fini sur une bonne note », a-t-il ainsi conclu.