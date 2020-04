Le jour où Kyle Lowry a fait un gros caprice à l’entraînement…

Ce sont Fred VanVleet et DeMar DeRozan qui ont raconté cette histoire à propos de Kyle Lowry lors d’un live sur Instagram. Les deux en pleurent de rire en se remémorant ce moment.

A priori, ça se passe lors de la saison 2017/18, et les Raptors sont à Los Angeles pour jouer face aux Clippers ou aux Lakers avec un entraînement sur le campus de UCLA. Dwane Casey décide de faire un cinq-contre-cinq entre les titulaires et les remplaçants, et c’est Fred VanVleet qui raconte la suite.

« Je raconte cette histoire aux gens tout le temps. Aux gens qui ne connaissent pas la NBA, je leur dis : « C’est ça la NBA ! » Déjà, je pense que Kyle ne voulait pas s’entraîner. Disons simplement ça. Donc, nous avions joué à Los Angeles, et nous sommes restés sur place. Je ne sais plus qui, mais certains d’entre nous étaient sortis. La plupart des jeunes. Mais le lendemain, et c’était l’année du « bench mob », nous avons commencé à jouer à cinq contre cinq. Dwane Casey a mis le chrono. Et en cinq minutes, il y avait déjà +20 pour nous. Casey hallucinait. »

Et là, le coach de Toronto décide de sortir Kyle Lowry puisque ce dernier ne semble pas très impliqué…

« Il n’était vraiment pas impliqué, et Casey a essayé de le sortir » poursuit Fred VanVleet. « Lowry était comme ça : ‘Non, je ne sors pas’. Et là, il s’assoit comme un Indien. Le gars est assis en tailleur sur le terrain, du genre : ‘Si on me sort, l’entraînement est terminé’. »

DeMar DeRozan ajoute : « Le coach nous a dit d’aller sur l’autre terrain à côté. Souviens-toi, il disait : ‘On va sur le terrain d’à côté, et on continue à jouer.’ Cet enfoiré de Lowry a pris la balle, et il a dit : ‘Si je ne m’entraîne pas, personne ne s’entraîne !’ Je jure devant Dieu, c’est l’une de mes histoires préférées sur Kyle. »

En racontant cette anecdote, Fred VanVleet et DeMar DeRozan sont morts de rire, mimant la scène d’un Kyle Lowry qui garde le ballon, et refuse que l’entraînement ne reprenne.

« De toute ma vie, je n’avais jamais vu ça » conclut Fred VanVleet. « J’étais là à me dire : « C’est ça la NBA ? » Mais les gens n’en ont pas conscience, il faut gérer les personnalités. Il y a quelques tarés. »