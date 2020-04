Le Français Daniel Batcho rejoint Arizona

MVP du Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament (ANGT) il y a deux mois à Belgrade, Daniel Batcho (2m06, 18 ans) quitte le Centre Fédéral pour rejoindre Arizona, l’université de Nico Mannion, et bientôt de Jason Terry, attendu comme assistant. Lors de ce tournoi qualificatif pour le Final Four de l’Euroleague, il avait tourné à 14.8 points, 11.3 rebonds et 1.8 contre de moyenne, tapant un peu plus dans l’oeil des scouts américains.

Déjà en 2018, l’ailier-fort français s’était fait remarquer lors de l’Euro U16 en terminant avec la deuxième évaluation du tournoi. Un championnat qu’il avait dû quitter avec une rupture d’un ligament du genou.

Après un an sans jouer, le revoilà donc à son meilleur niveau, et il rejoint une université habituée à jouer les premiers rôles, mais qui vient de perdre 80% de son effectif.

« J’ai eu une bonne connexion avec le staff » s’est-il justifié sur ESPN. « Ils ont vraiment compris mes priorités et ils m’ont montré comment je pourrais atteindre mes objectifs à l’université. C’est toujours difficile de prendre ce type de décision, mais je voulais avoir l’opportunité de jouer de suite, et d’avoir un impact. J’ai toujours voulu être prêt physiquement et m’adapter à du jeu rapide pour m’aider à faire la transition avec le niveau supérieur. »

Ce qui a séduit aussi Daniel Batcho, c’est le passé d’Arizona avec les étrangers. « C’était bien de voir qu’Arizona avait eu du succès avec des joueurs internationaux. Ça prouve qu’ils ont une compréhension globale du basket et que ça va au-delà des frontières américaines. Je veux clairement poursuivre cette tradition et avoir du succès. »