Nico Mannion veut viser très haut en NBA

Annoncé au premier tour de la Draft 2020, Nico Mannion laisse les observateurs partagés sur ce que pourrait donner son potentiel en NBA. Ce qui est sûr, c’est que l’international italien a de l’ambition. Ses objectifs sont élevés, à commencer par dépasser son père, Pace Mannion, qui a évolué six ans en NBA.

« Mon père m’a dit que rester longtemps en NBA est plus dur que de simplement y entrer, » a-t-il confié dans une interview à Tuttosport. « Donc mon objectif n’est pas simplement de jouer en NBA, je veux devenir un All-Star et remporter des titres. Mon père m’a aussi dit de rester humble et d’apprendre autant que possible des vétérans ».

Son autre objectif, c’est de briller avec l’équipe nationale italienne, avec laquelle il a déjà noué des liens forts.

« Jouer pour la sélection italienne a toujours fait partie de mes rêves. Je veux atteindre les JO en 2021. J’ai été en contact avec la fédération, et c’est sympa de voir qu’ils me considèrent comme un élément important de l’équipe dans le futur. J’ai hâte de jouer à nouveau pour l’Italie, je suis sûr qu’on peut former une bonne équipe ».