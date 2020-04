Draft 2020 : Nico Mannion fait bien le grand saut vers la NBA

Alors que son coach à Arizona avait annoncé son départ vers la NBA, le père de Nico Mannion avait assuré que la décision n’était pas encore prise. Un simple gain de temps puisque le meneur s’est bien inscrit à la Draft 2020.

Phénomène précoce, il a décidé de jouer pour l’Italie alors qu’il a également un passeport américain. En 2018, à tout juste 17 ans, il avait ainsi participé à un match des qualifications de la Coupe du monde 2019 avec la « Squadra azzurra », inscrivant 9 points en 29 minutes dans une défaite (81-66) face aux Pays-Bas.

Après sa grosse performance lors du Nike Hoop Summit (28 points, 5 rebonds, 5 passes) dans un gros duel avec Cole Anthony, tout le monde attendait beaucoup de Nico Mannion en NCAA, mais sa cote a finalement pas mal baissé au fil de la campagne, même s’il a montré son intelligence de jeu et son sens de la passe en compilant 14 points, 5.4 passes et 2.5 rebonds de moyenne cette saison avec Arizona, mais avec des pourcentages d’adresse très moyens (39% de réussite générale, dont 32.5% à 3-points).

« Chaque jour, je fais des répétitions pour perfectionner ce que je peux faire sur le terrain et en dehors, que ce soit des passes, des exercices de maniement de la balle ou des exercices sur écran, tout en essayant de devenir plus costaud »

Il a ainsi affiché un manque de puissance physique (1m91, 86 kgs) qui le pénalise dans sa capacité à attaquer le cercle et qui interroge sur ses aptitudes à défendre au niveau supérieur.

« Mon expérience internationale sera un grand plus », explique-t-il à ESPN. « J’ai disputé des matchs internationaux chez les U16 et contre des pros avec l’équipe masculine. Je pense avoir prouvé que j’avais ma place au Hoop Summit, que je suis l’un des meilleurs purs meneurs de jeu de cette Draft. Les gens ont vu avant l’université que je peux vraiment shooter, même si j’ai moins bien shooté que je le pouvais cette saison à Arizona. »

Nico Mannion est ainsi annoncé en milieu de premier tour, peut-être comme l’un des derniers « lottery picks ».

« J’essaie juste de rester positif en ce moment, par rapport à ce qui se passe dans le monde entier avec le coronavirus et mes préparatifs à la Draft », continue-t-il. « C’est difficile parce que vous n’avez pas de jour ou d’entraînement précis à attendre avec impatience. Cela pourrait durer un, deux, trois mois ou plus, qui sait ? Notre État est bouclé, mais j’ai vraiment de la chance d’avoir accès à une salle de gym près de chez moi où je peux faire de la musculation et shooter. Personne n’utilise cette installation, sauf moi. Chaque jour, je fais des répétitions pour perfectionner ce que je peux faire sur le terrain et en dehors, que ce soit des passes, des exercices de maniement de la balle ou des exercices sur écran, tout en essayant de devenir plus costaud. Ce temps libre me donne l’occasion de m’améliorer. C’est là que j’ai un petit avantage. Je regarde beaucoup de films sur Steve Nash et Chris Paul. Comment ils utilisent des écrans pour se mettre dans l’axe et finir avec des floaters. »