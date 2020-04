Aux Rockets, on bosse déjà sur la free agency et de possibles échanges

Pour Daryl Morey, la saison 2019/20 reprendra, et le seul inconvénient, outre les salles vides, ce sera d’enchaîner directement avec la « free agency » puis la nouvelle saison. Voilà pourquoi le GM des Rockets assure qu’il profite de la période actuelle pour étudier le marché des joueurs libres.

« Quand ça reprendra vraiment, on pense que ce sera rapide. Il n’y aura pas de coupure habituelle entre la saison et l’intersaison » estime le GM de Houston dans une interview en compagnie de Mike D’Antoni. « En conséquence, on fait en ce moment toute notre préparation de la free agency, et d’échanges potentiels. Pour la Draft, on ne sait quand elle aura lieu. Ce sera sans doute juste après la saison, quand ça sera terminé. Et quand ça va reprendre, ça va s’accélérer et on a besoin de tout préparer en amont. »

Il faut tout de même rappeler qu’un GM prépare toute l’année la Draft et la « free agency », et que Daryl Morey a sans doute déjà couché d’éventuelles cibles de recrutement.

Sans doute que la situation actuelle permet simplement de prendre plus de temps pour le faire. Il faut notamment réfléchir à l’utilisation des « exceptions » comme la Mid-Level Exception (MLE) qui permettra de recruter un bon joueur. Si les Rockets sont sous le « salary cap », l’enveloppe sera de 9.3 millions de dollars !

« La « trade deadline » s’est vraiment bien passée pour nous » rappelle-t-il à propos de l’échange impliquant Clint Capela. « Non seulement on a réussi à mettre en place une meilleure structure pour notre noyau de joueurs, pour qu’ils collent bien ensemble, mais en plus, ça nous a permis d’avoir plus de souplesse pour ajouter des joueurs. On avait trop d’argent dépensé sur le poste 5, et ça ouvre la possibilité d’en dépenser sur les autres positions. »