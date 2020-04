Mitchell Robinson, le collectionneur d’agents

Il ne sera free agent qu’en 2022 mais Mitchell Robinson peut dormir sur ses deux oreilles. Depuis février, il a rejoint le giron Klutch Sports, et c’est Rich Paul qui s’occupe de ses intérêts. Ce n’est rien de moins que son 5e agent alors qu’il a été drafté en… 2018 !

« Quand vous trouvez le bon agent, il y a une certaine tranquillité qui s’installe qui permet de se focaliser sur d’autres choses » explique l’agent de LeBron James et d’Anthony Davis au New York Post. « C’est difficile de dormir à poings fermés dans ce business. C’est beaucoup plus mental que ce que les gens imaginent. »

Pour Robinson, il s’agit de gagner en stabilité sur le plan mental, et donc de se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux : contrer, prendre des rebonds et dunker. Avant que la saison ne soit arrêtée, il était parti pour battre le record d’adresse sur une saison avec 74.2% aux tirs. Personne n’a fait mieux dans l’histoire, et le record appartient d’ailleurs à Wilt Chamberlain. Même s’il ne sera sans doute jamais capable de s’écarter du cercle, Robinson est un pivot efficace et rentable. Rich Paul pointe les axes de progression.

La priorité, comprendre les détails du jeu

« Sa progression débute par la compréhension de la façon de jouer à ce niveau. C’est ce que les jeunes ne comprennent pas. A ce niveau, le talent ne suffit pas pour aller loin. Il faut comprendre les schémas défensifs, des choses très pointilleuses comme l’art de poser des écrans, l’art de savoir s’ouvrir au cercle quand on est pivot. Quel type de passe rechercher, quels ajustements défensifs à faire. »

Pour Paul, Robinson « sera en position de mettre en avant ses qualités » lorsqu’il aura appris tout ça. « Il peut prendre un tir extérieur, il peut monter la balle, il peut poster. Mais on ne doit rien précipiter. Il faut comprendre les détails du jeu d’abord. »

Agé seulement de 22 ans, Robinson semble être un joueur majeur de l’effectif des Knicks. Son ancienne direction l’appréciait, la nouvelle aussi. Avec R.J. Barrett, il semble intouchable, et la prochaine saison pourrait être décisive puisqu’il possède une option pour renégocier son contrat dès juillet 2021. C’est une « team option », mais si les Knicks tiennent à lui, ils feront tout pour éviter qu’il ne soit free agent un an plus tard.