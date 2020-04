Draft 2020 : Théo Maledon espère être choisi par une équipe prête à lui « donner des responsabilités »

Avec l’épidémie du Covid-19, tout reste flou pour les jeunes basketteurs qui se présentent à la Draft 2020. Et notamment pour les deux Français qui devraient être choisis au premier tour : Killian Hayes et Théo Maledon.

Alors que la cote du premier est très haute, certains médias le plaçant même à la première place de leur « Mock Draft », le second semble avoir baissé dans la hiérarchie des prospects, même s’il est globalement annoncé dans la « Green Room ». Et s’il ne cache pas qu’il aimerait être choisi rapidement, il espère surtout une bonne situation.

« Je vise le plus haut possible, dans une équipe qui veut me donner des responsabilités et qui veut me faire apprendre. Ce qui me satisferait, c’est d’être en NBA avec une équipe qui est prête à me faire jouer, à me faire confiance », explique-t-il ainsi à RMC Sport.

Fort de son expérience en Pro A et en Euroleague, le meneur de l’Asvel joue déjà comme un vétéran sur le parquet, mais son manque d’explosivité semble avoir refroidi quelques scouts.

« Il a de fortes chances d’être pris au premier tour. Il vient de faire une autre grosse saison avec nous. Il est un peu différent de moi et meilleur shooteur que moi au même âge. Il est assez rapide, bon dans le dribble. J’étais plus agressif, j’allais plus au cercle. Il le fait bien aussi, il a progressé cette année, il est complet », assure (toujours sur RMC Sport) pourtant Tony Parker sur son protégé, qui tournait à 7.4 points (46% de réussite) et 3.1 passes de moyenne cette saison en 22 matchs d’Euroleague.