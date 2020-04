Avant une éventuelle reprise de l’économie et de la NBA, Mark Cuban se veut soucieux du moindre détail

Très actif dans les médias depuis le début de la pandémie de Covid-19, Mark Cuban voit son enthousiasme initial être mis à mal par la grave crise que traverse son pays. Entre, d’un côté, chaque seconde qui rapproche les Etats-Unis du déconfinement et d’une reprise économique, et de l’autre, le constat implacable qu’un retour à la normale est encore loin d’être envisageable.

C’est d’ailleurs sur ce point qu’il s’est exprimé hier, suite à la sortie d’Adam Silver qui assurait faire tout son possible pour sauver ce qui pouvait encore l’être.

« Il n’y a pas vraiment de plan qu’on puisse mettre en place, » a-t-il déploré. « La pire erreur qu’on puisse faire, serait d’essayer de se précipiter. Je veux dire, c’est le sujet principal à travers le pays, quand allons nous recommencer à agir comme à la normale ? Quand pourrons-nous nous lancer dans l’ouverture d’entreprises ? Mais il y a juste mille éléments différents qui doivent être pris en considération, tellement de choses que nous devons explorer et corriger parce que nous ne pouvons mettre personne en danger ».

Mark Cuban compte ainsi axer son discours à Donald Trump sur cet aspect spécifique lors de leur prochain meeting, le souci du détail, l’objectif final étant de « ne pas prendre de risque ».

« Il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans la réouverture de l’économie et la mise en place d’un système efficace pour éviter une résurgence de la maladie. C’est l’une des choses sur lesquelles je vais me concentrer, le détail, le détail, le détail, pour que les plus petites entreprises n’aient pas l’impression d’aggraver la situation et puissent s’ouvrir avec confiance et en sécurité ».