A Detroit, certains joueurs ont encore accès à leur centre d’entraînement

Solidarité et débrouillardise, voilà ce qui est pour l’instant ressorti de cette crise sanitaire sans précédent du côté de Detroit, où tout le monde s’organise pour faire face à la pandémie de Covid-19 du mieux possible. Suite à la suspension de la NBA, les Pistons avaient soumis une « boîte à idées » à leurs employés pour leur demander la façon dont la franchise pouvait aider la communauté locale, soit financièrement soit en faisant du bénévolat.

Plus de 100 idées ont été collectées et certaines sont déjà été réalisées comme un don de 375 000 dollars à un service gratuit de livraison de nourriture à domicile, un autre de 15 000 articles d’équipement de protection au « Henry Ford Health Center » ou de 100 000 masques donnés aux employés de la ville de Detroit…

« C’est une période difficile, mais c’est incroyablement motivant de voir comment cette communauté se rassemble pour que les entreprises, les organisations et les gens se soucient autant de Detroit et du bien-être de sa population », a-t-il déclaré au Detroit Free Press.

Les noms des joueurs non divulgués

Pour la partie basket, on reste sur du classique, le staff et les joueurs tâchent de rester en contact, que ce soit via des appels audio ou vidéo. « Ils ont tous reçu des programmes pour travailler par eux-mêmes et les joueurs ont fait le nécessaire pour rester en contact avec notre personnel et communiquer », poursuit Arn Tellem.

Alors que la NBA avait donné ordre de fermer toutes les installations et centres d’entraînement de toutes ses franchises le 19 mars dernier, Arn Tellem a en revanche indiqué qu’il existait toutefois une dérogation, permettant notamment à certains joueurs dont la situation médicale le nécessite, de venir au « performance center » des Pistons.

C’est la première fois qu’un dirigeant de franchise NBA concède que certains de ses joueurs ont toujours accès à ces centres. Les Pistons ont par ailleurs refusé de dévoiler les noms des joueurs en question.