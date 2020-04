Mike Conley : « Notre équipe est plus soudée que jamais »

Grand gagnant du concours de H.O.R.S.E organisé par la NBA et ESPN, Mike Conley a eu l’occasion de revenir sur la polémique qui agite le Jazz : la supposée fracture entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, qui reproche au pivot de s’être moqué du coronavirus avant que les deux ne l’attrapent. Et le meneur de jeu s’est voulu rassurant.

« Ça va entre eux » assure-t-il ainsi, alors que les deux hommes ont renoué contact il y a quelques jours. « Ce sont des compétiteurs, ils veulent gagner. Notre équipe est plus soudée que jamais et j’ai hâte de revenir, le plus vite possible j’espère, quand tout sera sous contrôle. Je pense que les gars seront contents d’être de nouveau ensemble, de prendre l’air, et d’avoir une opportunité d’aller jusqu’au titre. »

Cinquième à l’Ouest, Utah affronterait Denver en playoffs si la NBA devait revenir pour terminer sa saison.

Mais la sécurité avant tout. « La première chose, c’est que tout le monde souhaite prendre les précautions nécessaires pour être en sécurité, sans mettre en danger nos familles ou n’importe qui. Je sais que les gars meurent d’envie de retrouver les parquets. »