Coach K. vante l’intelligence situationnelle de Zion Williamson

Comme LeBron James à ses débuts, au milieu des années 2000, Zion Williamson impressionne tant par sa puissance et son physique qu’on en oublie de mentionner son intelligence de jeu.

Même si l’intérieur des Pelicans n’est pas un « playmaker », il a déjà montré par séquences qu’il pouvait se comporter en « point forward » et on a aussi vu qu’il possédait une belle vision du jeu pour se placer par rapport à ses coéquipiers ou bien ressortir le ballon. Mais celui qui en parle le mieux, c’est Mike Krzyzewski, qui met en avant l’intelligence situationnelle de son ancien intérieur. Comment réagir rapidement et efficacement dans l’instant, tout en tirant ses coéquipiers vers le haut ?

Le coach de Duke l’a eu sous ses ordres pendant un an, et il est bien placé pour évoquer les qualités de son ancien joueur. « Zion est vraiment intelligent. Tous les gars qu’on a mentionnés, Magic, Kobe, Jordan… On ne parle pas uniquement de gars intelligents dans leur préparation en dehors du terrain, mais aussi de leur intelligence au coeur de l’action » explique Coach K dans l’émission The Herd with Colin Cowherd. « Il y a trois semaines, j’ai parlé de Kobe et LeBron lors d’une interview, et le fait de les coacher dans les équipes olympiques. Ils sont brillants dans l’instant, et ce n’est pas courant. Je peux être intelligent lors d’un temps-mort, mais quand vous avez quelqu’un, en plein match, qui n’est pas uniquement intelligent pour lui ou elle, mais pour le groupe, vous avez un truc, et c’est un trésor. Tous ces gars ont ça, et Zion l’a aussi. »

Il y a dix mois, avant la Draft, Coach K. avait déjà vanté les qualités de la star de la Nouvelle Orléans.

« Il faut lui donner la liberté d’être lui-même et le laisser apprendre à jouer contre des hommes. Il a besoin d’avoir de l’espace pour devenir le grand joueur qu’il mérite d’être. Il a toutes les qualités et demeure extrêmement intelligent. Il est tellement mature, humble. »

Aujourd’hui, l’entraîneur de Duke va plus loin encore : « Quand les gens entrent dans des comparaisons du type « Qui est le meilleur joueur de tous les temps ? », souvent, ils n’évoquent pas ce dont on vient de parler. L’influence de rendre meilleurs ses coéquipiers au coeur de l’action est énorme. Tous ceux que je viens de mentionner l’ont, et je pense que Zion aussi. »