H.O.R.S.E : Mike Conley, Chauncey Billups, Zach LaVine et Allie Quigley en demi-finales

Ce n’était pas le show de l’année, avec des images tournées depuis des téléphones pour un rendu de faible qualité, et souvent saccadé. Mais la NBA et ESPN font avec les moyens du bord en cette période de confinement.

Et dans les quarts de finale de cette compétition de H.O.R.S.E, où chaque joueur doit réaliser un shoot particulier, que son adversaire doit réussir également, sous peine de recevoir une lettre et d’être éliminé lorsqu’il a reçu les cinq, Mike Conley et Zach LaVine n’ont fait qu’une bouchée de Tamika Catchings et Paul Pierce.

Ambidextre, le meneur du Jazz avait également le très gros avantage de disposer d’un terrain intérieur, là où l’ancienne légende de WNBA devait faire avec le vent. Elle n’a donc pas réussi à résister longtemps.

Zach LaVine et Paul Pierce étaient eux tous les deux en extérieur, mais « The Truth » était clairement rouillé et hors de forme, et le dunkeur de Chicago l’a donc facilement écarté.

Les deux autres quarts de finale furent plus disputés, avec un Chauncey Billups qui avait mal démarré, mais qui a finalement pris le meilleur sur Trae Young, en vieux briscard, grâce notamment à des 3-points avec la planche.

Quant à Chris Paul, il s’est fait piéger par la shooteuse Allie Quigley, qui avait bien préparé son duel et qui a donc pris un très bon départ. En féroce compétiteur, le meneur du Thunder a bien essayé de recoller, mais il n’a pas réussi à refaire son retard et quitte donc logiquement la compétition… en râlant.

Les demi-finales, entre Chauncey Billups et Mike Conley puis entre Allie Quigley et Zach LaVine, et la finale auront lieu le 16 avril, toujours sur ESPN.