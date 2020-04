La NBA à l’arrêt, les joueurs NBA peuvent se former à la gestion

Payés en 10 ou 12 fois, la quasi totalité des joueurs NBA pourraient perdre une partie de leur salaire dans les semaines à venir. Des discussions sont en cours avec la NBA, et si pour l’instant, les propriétaires ont versé l’intégralité des salaires malgré la pause d’un mois, ce n’est pas certain que ce soit encore le cas en mai. C’est pour cette raison que Chris Paul, président du syndicat des joueurs, estime que cette période est idéale pour acquérir quelques bases sur la gestion de son patrimoine financier.

« Ne considérez pas ça comme un temps-mort » prévient le meneur du Thunder, interrogé par CNBC. « Voyez ça comme une occasion de se renforcer quel que soit le domaine. S’il s’agit de lecture financière, comme je le pense pour beaucoup d’entre nous, foncez ! »

« Si les personnes sont incapables de vous répondre, peut-être qu’il faudrait penser à trouver quelqu’un d’autre »

Et ça ne concerne pas que les joueurs NBA, mais tous les sportifs qui vont devoir faire une croix sur une partie de leurs revenus. C’est donc le moment d’apprendre quelques notions de gestion, mais aussi de contrôler ce qui a été mis en place depuis le début de carrière. Le but ? Eviter de se faire arnaquer comme ce fut le cas pour Tim Duncan et Kevin Garnett, ou de se retrouver ruiné comme Antoine Walker qui avait pourtant accumulé 100 millions de dollars en carrière.

« Il faut obtenir des réponses sur le moindre détail de votre empire » résume Thaddeus Young. « Si les personnes sont incapables de vous répondre, peut-être qu’il faudrait penser à trouver quelqu’un d’autre. »

L’ailier des Bulls profite ainsi de cette période pour se plonger dans les investissements qu’il a effectués depuis le début de carrière. En l’occurrence, il se retrouve au premier plan puisqu’il avait créé une société d’impression 3D qui va créer des accessoires de protection face au coronavirus.

Pour Paul, il s’agit de faire le point sur les différentes parts détenues dans diverses sociétés. « Je reçois plus d’appels que d’ordinaire pour mes affaires, car la plupart du temps, je suis à l’entraînement. C’est super pour moi de passer ses appels et de discuter de ce qu’il en est. »

Aider les joueurs à changer de comportement

Chris Paul et le syndicat des joueurs sont justement là pour aider les plus jeunes à bien investir, et à éviter les erreurs, et cette période de confinement est effectivement le bon moment pour se former. D’ailleurs, le syndicat propose des formations en ligne en association avec le cabinet de conseil financier Personal Capital. Pendant l’intersaison, des séminaires sont proposés, et le reste de l’année, une application permet aux joueurs d’obtenir gratuitement des conseils et de s’entretenir avec des spécialistes.

Cette société avait d’ailleurs calculé qu’un joueur NBA dépense en moyenne 500 000 dollars par an en dépenses personnelles. Une somme rondelette alors même que la moyenne d’un joueur est de quelques années, et qu’il est important d’épargner même lorsqu’on pense être à l’abri pour plusieurs années.« En matière de finances, l’éducation ne représente que la moitié de la bataille, et ça se résume vraiment au comportement et aux habitudes » expliquait il y a quelques années Purvis Short, un ancien joueur, responsable de cette formation auprès du syndicat. « Les joueurs ont des carrières courtes, des impôts compliqués et prennent des décisions financières rapides qui peuvent entraîner des dépenses d’argent trop rapidement. Nous sommes ravis d’élargir notre campagne fructueuse d’éducation fiscale et d’aider les joueurs à changer de comportement. »