Les joueurs NBA recevront leur salaire normal le 15 avril

Toujours dans le flou quant à la gestion de la crise sanitaire, la NBA a exigé des 30 franchises – dans une note qu’ESPN s’est procurée – qu’elles paient normalement leurs joueurs le 15 avril.

La plupart d’entre eux sont payés les 1er et 15 de chaque mois, et comme leur syndicat attend d’en savoir plus pour s’engager vis à vis de la ligue, le statu quo est maintenu jusqu’à la prochaine paie, le 1er mai. En clair, la NBA agit comme si tous les matches auront lieu, et dans l’attente d’un accord avec le syndicat, les propriétaires sont obligés de payer les salaires normalement.

D’ici là, la fin de saison pourrait être officiellement modifiée ou annulée, et le « cas de force majeure » invoqué.

Pour éviter cela, la NBA espère obtenir des concessions financières de la part des joueurs, mais ces derniers jouent pour l’instant la montre… en espérant voir rapidement le bout du tunnel.