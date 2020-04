[Collector] La finale NCAA 2006 de Joakim Noah entre Florida et UCLA

En quelques semaines de la saison 2005-2006, avec son énergie et ses performances, Joakim Noah s’était fait un nom aux États-Unis et en France. Alors que l’équipe de Florida, coachée par Billy Donovan, n’était pas attendue avant le début de saison, le pivot et ses coéquipiers vont gravir les échelons et parvenir en finale NCAA.

Accompagné notamment de Al Horford et Corey Brewer, Joakim Noah brille et compile 16 points, 9 rebonds et 6 contres en finale contre UCLA. La formation californienne avait également de jolis noms dans ses rangs avec Jordan Farmar, Aaron Afflalo, Luc Mbah a Moute ou encore Darren Collison.

Mais elle est tombée sur une équipe des Gators trop grande et trop combative. Des qualités symbolisées par les dunks et les contres de Joakim Noah, qui décroche même le titre de MOP, soit le meilleur joueur du Final Four.

Tout le monde s’attendait à le voir s’inscrire à la Draft. Finalement, les champions 2006 décideront de repartir pour la défense de leur titre. Une mission périlleuse et risquée, mais réussie puisqu’ils seront de nouveau champions en 2007. Jamais, depuis Duke en 1991 et 1992, une université n’avait réussi le doublé.