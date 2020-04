LeBron James fier de la saison des Lakers… même si elle ne se termine pas

Confiné comme tout le monde, LeBron James s’entraîne quatre à cinq fois par semaine avec tout le nécessaire à la maison, en attendant de savoir quand la saison va reprendre. Et si elle ne reprenait pas ?

« Je peux me permettre d’être satisfait de ce que notre équipe a accompli cette année, avec un coach dont c’était la première saison sur le banc, un nouveau système, tant de nouveaux joueurs » liste le King dans des propos relayés par ESPN. « Honnêtement, je ne pensais pas qu’on serait si soudé si vite. Je pensais que ça nous prendrait beaucoup plus de temps. Mais je me suis bien trompé sur ce point-là. »

« Il faut chercher une solution »

Un voyage en Chine chaotique en présaison, la mort de Kobe Bryant puis cette crise sanitaire auront sans doute joué un rôle dans l’accélération du processus. Tout comme le succès rencontré sur les parquets, avec cette course en tête de la conférence Ouest.

« Tout ce qu’on a traversé cette saison, les hauts et les bas, sur et en dehors du terrain, en tant que Lakers, en tant que joueurs, c’était beaucoup. Je ne tourne pas la page mais je suis fier de ce qu’on a fait jusqu’ici, je pourrais y repenser en me disant : ‘Ok, on a fait quelque chose de spécial en peu de temps’. »

Comme tous ceux qui étaient en bonne position avant l’arrêt de la saison, LeBron James aimerait qu’elle reprenne pour voir jusqu’où elle peut l’emmener.

« Quand la pandémie sera sous contrôle et qu’on pourra reprendre notre vie, j’adorerais que la saison reprenne. On peut revenir et commencer à se battre pour le titre, reprendre ce qu’on adore faire, rendre les fans des Lakers fiers. Une seule destination isolée… Las Vegas, ou ailleurs tant qu’on est en sécurité… ces discussions doivent avoir lieu. Il faut chercher une solution. »