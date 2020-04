Les Clippers gardent la forme

Comme les Lakers ou les Bucks, les Clippers font partie des grands perdants de cette coupure de la saison.

Au moment où la décision a été prise, ils montaient en puissance avec un effectif enfin au complet. Le timing était presque parfait, juste avant les playoffs.

« On était vraiment bon », analyse Doc Rivers pour ESPN, qui a eu le temps de faire le point sur la saison. « Sur les dix derniers matches, on se transformait en Clippers. On pouvait le sentir. On arrivait à jouer sans Kawhi Leonard et Paul George. Ce n’était plus forcé. »

Néanmoins, cette pause est une relative bonne nouvelle pour le coach, puisqu’elle permet aux joueurs de soigner les petites blessures, qui ont pollué l’effectif de Los Angeles pendant plusieurs mois. Pour le MVP des Finals 2019, touché par sa saison à Toronto, Doc Rivers annonce même une forme « phénoménale » en cas de reprise.

« Je sais que Kawhi travaille beaucoup, je peux vous le garantir. La différence avec l’été dernier, c’est qu’il peut bosser, s’entraîner. Donc il peut à la fois se reposer et travailler. Le Kawhi qu’on verra sera dans une forme phénoménale. Tout comme Paul George. »

Pour les autres joueurs, les Clippers ont mis la main à la poche. Certains n’avaient pas d’équipement à domicile pour travailler et s’entretenir, Steve Ballmer a donc sorti le chéquier pour y remédier et des sessions par vidéo sont régulièrement organisées.

« Notre département physique et médical a réalisé un superbe travail pour anticiper ce qui allait arriver et voir avec chaque joueur pour un gymnase à domicile », déclare Lawrence Frank, le président des Clippers. « Et comme on avait pris de l’avance, on a mieux affronté la fermeture des salles d’entraînement. Car, à cet instant, toutes les équipes réclamaient du matériel et pas seulement en NBA, mais pour tous les athlètes qui étaient en manque d’équipement. On a même un joueur qui a fait le tour de la ville pour trouver un terrain, mais tous les cercles avaient été retirés. »