Les affiches du tournoi NBA 2K entre joueurs NBA

Entre deux réunions sur les différentes options pour terminer la saison, la NBA prépare actuellement un tournoi 2K entre joueurs, rapportait Yahoo! Sports, et c’est confirmé par Boardroom, le média créé par Kevin Durant.

Sur la ligne de départ, 16 basketteurs NBA pour se défier à partir de vendredi, et pour dix jours. Le principe est simple avec huit duels, et un système de têtes de série en fonction des notes des joueurs dans le jeu. Et c’est Kevin Durant, qui n’a pas joué cette saison, qui est tête de série numéro 1.

L’objectif de la ligue est évidemment de trouver des moyens d’occuper les fans et de garder une exposition pendant cette période particulière, et c’est pourquoi les matchs seront carrément diffusés sur ESPN aux Etats-Unis.