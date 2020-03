Draft 2020 : Paul Reed, un ailier-fort athlétique et mobile

Attendu plutôt en fin de premier tour ou début du second tour, Paul Reed (2m06, 20 ans) ne disputera pas son année senior à DePaul. Auteur d’une grosse saison junior, l’ailier-fort a décidé de s’inscrire à la Draft, et il s’est fendu de l’habituel message de remerciements.

« Après trois superbes années d’apprentissage, de progression et de développement de mon jeu à DePaul, j’ai la chance d’annoncer que je me déclare pour la Draft 2020 » écrit-il. « Je veux remercier le staff de m’avoir offert cette opportunité, et d’avoir été de grands mentors et des modèles pour moi. Je remercie les fans pour m’avoir soutenu et avoir toujours apporté de l’énergie à la Wintrust Arena. Et le plus important encore, je veux remercier mes coéquipiers, soldats, pour avoir toujours été francs avec moi, et m’avoir appris chaque jour que notre projet commun était plus important que moi. »

Au niveau des chiffres, Paul Reed a donc explosé avec ses 15.1 points, 10.7 rebonds et 2.6 contres de moyenne, récoltant une place dans la All-Big East Second Team. Sur le plan du jeu, il rappelle Brandon Clarke par ses longs segments, sa capacité à vite remonter le terrain et à sauter sur tous les rebonds. C’est un ailier-fort athlétique, toujours en mouvement. Il peut shooter de loin face au cercle ou à zéro degré, mais sa spécialité, c’est le jeu ligne de fond. Avec ses longs bras, il parvient à marquer sous le cercle, et il possède de bons appuis. En défense, il faut regarder plutôt vers Kevon Looney avec un bon timing et de l’aide défensive.

« Il a tellement d’envergure et il est difficile de le contenir sur un écran retard » résume son coach Dave Leitao. « Au sens positif du terme, son jeu est étrange. Il marque de manière peu conventionnelle, et comme je le dis depuis trois ans, vous n’avez pas besoin de créer beaucoup de systèmes pour qu’il soit au coeur de l’action. »