Les plus grands moments de la saison de Giannis Antetokounmpo

À ESPN, on propose déjà un Top 10 des plus grands moments de la saison de Giannis Antetokounmpo. Le MVP 2019 est le grand favori à sa propre succession avec des stats encore en hausse et des progrès dans la lecture du jeu, au tir extérieur ou encore en défense.

Et comme les Bucks ont dominé la saison régulière, ce sera compliqué de lui ôter sa couronne.

Dans ces grands moments, on retrouve son festival face aux Knicks avec une victoire de 44 points, son « triple-15 » face aux Raptors ou encore son festival à 3-points face aux Lakers.

Physiquement, c’est quasiment impossible de l’arrêter lorsqu’il est lancé en contre-attaque ou sur jeu de transition, et désormais il fixe encore mieux les défenses pour ressortir le ballon sur un de ses coéquipiers démarqué.